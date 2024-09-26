أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس 26-9-2024 في الأسواق

تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال تعاملات اليوم الخميس 26-9-2024, تزامنًا مع الاهتمام المتزايد من الأسر المصرية بمعرفة أسعار الأرز، السكر، الزيت، اللحوم، والدواجن, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم,وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية الأساسية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، عن أحدث تحديث لأسعار السلع الأساسية، وجاءت على النحو التالي:

بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 33.64 جنيه.

وصل سعر كيلو الفول المعبأ إلى 52.7 جنيه.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 26.4 جنيه.

حقق سعر لتر زيت عباد الشمس 79.64 جنيه.

بلغ سعر كيلو السكر المعبأ 35.67 جنيه.

استقر سعر المكرونة المعبأة 400 جرام عند 19.11 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.54 جنيه.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 61.17 جنيه.

سجل سعر البيضة البلدي الواحدة 6.21 جنيه.

حقق سعر كيلو اللحوم الطازجة 386.72 جنيه.

بلغ سعر كيلو الدواجن الطازجة 100.37 جنيه.

وصل سعر كيلو الأرز السائب إلى 28.28 جنيه.

حقق سعر كيلو الفول السائب 41.48 جنيه.

بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض 134.38 جنيه.

سجل سعر كيلو الجبن الرومي 246.28 جنيه.

وصل سعر كيلو اللبن السائب إلى 29.39 جنيه.

استقر سعر كيلو المسلى الصناعي عند 93.43 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

حافظت أسعار الدواجن البيضاء على استقرارها في بورصة الدواجن، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بين 75 و77 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، ووصل إلى الأسواق بين 80 و85 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو إلى 90 جنيهًا، وبلغ في الأسواق ما بين 95 و98 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتراوح في الأسواق بين 68 و73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيه، وتختلف حسب المنطقة والبائع.

أسعار اللحوم اليوم

تراوحت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية

بلغ سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 430 و450 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 390 جنيهًا في الأسواق.

استقر سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم عند نحو 390 جنيهًا للمستهلك.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر السكر وزن 1 كيلوجرام 12.60 جنيه.

سجل سعر الزيت الخليط 800 مللي 30 جنيهًا.

بلغ سعر علبة مرقة الدجاج 6 جنيهات.

استقر سعر المكرونة وزن 800 جرام عند 15.5 جنيه.

سجل سعر المكرونة وزن 400 جرام 7.75 جنيه.

وصل سعر العدس المجروش وزن 500 جرام إلى 21 جنيهًا.

بلغ سعر الفول وزن 500 جرام 9 جنيهات.

استقر سعر الدقيق وزن كيلو جرام عند 18 جنيهًا.

سجل سعر المسلى الصناعي وزن 800 جرام 36 جنيهًا.

بلغ سعر الشاي الناعم وزن 40 جرامًا 5 جنيهات.

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