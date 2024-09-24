أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

شهدت الأسواق اليوم الثلاثاء 24-9-2024 ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بينما انخفضت أسعار سلع أخرى، وذلك وفقًا لتقارير مركز معلومات مجلس الوزراء عبر بوابة "أسعار السلع المحلية والعالمية".

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 24-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية

جاءت أسعار السلع الأساسية على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية

سعر كيلو الأرز المعبأ: ارتفع إلى 33.8 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ: انخفض إلى 54.33 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ: بلغ 25.11 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

سعر لتر زيت عباد الشمس: وصل إلى 76.28 جنيه، بزيادة 17.74 جنيه.

سعر كيلو السكر المعبأ: ارتفع إلى 36.56 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

سعر كيلو المكرونة المعبأة: بلغ 31.13 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

سعر كيلو العدس المعبأ: سجل 62.72 جنيه، بتراجع 75 قرشًا.

سعر لتر زيت الذرة: انخفض إلى 96.17 جنيه، بتراجع 9.59 جنيه.

سعر كيلو اللحوم الطازجة: انخفض إلى 389.3 جنيه، بتراجع 10.83 جنيه.

سعر كيلو الدواجن الطازجة: ارتفع إلى 102.87 جنيه، بزيادة 1.44 جنيه.

سعر كيلو الأرز السائب: ارتفع إلى 27.89 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

سعر كيلو الفول السائب: ارتفع إلى 43.2 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

سعر كيلو الجبن الأبيض: ارتفع إلى 137.42 جنيه، بزيادة 20.15 جنيه.

سعر كيلو الجبن الرومي: ارتفع إلى 259.72 جنيه، بزيادة 10.77 جنيه.

سعر كيلو اللبن السائب: ارتفع إلى 29.49 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

سعر كيلو المسلي الصناعي: انخفض إلى 93.75 جنيه، بتراجع 18.7 جنيه.

أسعار البيض

استقرت أسعار البيض اليوم وجاءت كالتالي:

أسعار السلع الغذائية

البيض البلدي: 6.21 جنيه.

6.21 جنيه. البيض الأبيض: 8.1 جنيه.

8.1 جنيه. البيض الأحمر: 6.12 جنيه.

أسعار الخضروات

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارًا نسبيًا، وتراوحت الأسعار كالآتي:

سعر الطماطم: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطس: من 11 إلى 19 جنيهًا.

سعر البصل: من 6 إلى 12 جنيهًا.

سعر الكوسة: من 9 إلى 12 جنيهًا.

سعر الجزر: من 9 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا: من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الباذنجان البلدي: من 4.5 إلى 7.5 جنيهًا.

سعر الفلفل: من 7 إلى 12 جنيهًا.

سعر الملوخية: من 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الخيار: من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الليمون: من 3 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

حافظت أسعار الفاكهة في سوق العبور على استقرارها لمعظم الأصناف، وجاءت كالتالي:

سعر البرتقال البلدي: من 3 إلى 8 جنيهات.

سعر البرتقال أبو سرة: من 9 إلى 15 جنيهًا.

سعر البرتقال الصيفي: من 13 إلى 19 جنيهًا.

سعر الجريب فروت: من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر العنب كرمسون: من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر الجوافة: من 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر الكانتلوب: من 8 إلى 14 جنيهًا.

سعر مانجو عويس: من 40 إلى 45 جنيهًا.

سعر مانجو زبدية: من 28 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الأسماك

سجلت أسعار الأسماك استقرارًا في سوق العبور، وجاءت كالتالي:

سعر سمك البلطي نمرة 1: من 78 إلى 80 جنيهًا.

سعر سمك البلطي نمرة 2: من 75 إلى 77 جنيهًا.

سعر البلطي الأسواني: من 30 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا في السوق المحلية:

سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة: حوالي 79 جنيهًا، ويصل إلى 89 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

الفراخ الحمراء (الساسو): حوالي 100 جنيهًا في المزرعة وتباع بـ110 جنيهات للمستهلك.

طبق البيض الأحمر بالمزرعة: حوالي 165 جنيهًا، ويباع للمستهلك بـ175 جنيهًا.

طبق البيض الأبيض بالمزرعة: حوالي 162 جنيهًا، ويصل للمستهلك بـ172 جنيهًا.

أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم على النحو التالي:

سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز: من 350 إلى 400 جنيهًا حسب المنطقة.

سعر عرق الفلتو البلدي: حوالي 420 جنيهًا للكيلو.

سعر المفروم البلدي: من 300 إلى 370 جنيهًا.

سعر اللحوم الضأن البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا.

سعر اللحم الجملي: من 300 إلى 320 جنيهًا.

سعر الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا.

سعر الكبدة الضأن: حوالي 290 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضًا: ‎أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.. شوف السكر بكام؟

آخر تحديث أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس 19-9-2024.. تشتري ايه؟