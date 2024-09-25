اعرف أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

أسعار السلع الغذائية الأساسية.. شهدت الأسواق المصرية اليوم الأربعاء، 25 سبتمبر 2024، تباينًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، في ظل تزايد اهتمام الأسر المصرية بالبحث اليومي عن أسعار الأرز، السكر، الزيت، اللحوم، والدواجن, والخضروات والفاكهة.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

ويستعرض “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024, وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الأساسية اليوم

سعر كيلو الأرز المعبأ: 33.64 جنيه

سعر كيلو الفول المعبأ: 52.7 جنيه

سعر كيلو الدقيق المعبأ: 26.4 جنيه

سعر لتر زيت عباد الشمس: 79.64 جنيه

سعر كيلو السكر المعبأ: 35.67 جنيه

سعر المكرونة المعبأة 400 جرام: 19.11 جنيه

سعر كيلو المكرونة المعبأة: 31.54 جنيه

أسعار السلع الغذائية

سعر كيلو العدس المعبأ: 61.17 جنيه

سعر البيضة البلدي الواحدة: 6.21 جنيه

سعر كيلو اللحوم الطازجة: 386.72 جنيه

سعر كيلو الدواجن الطازجة: 100.37 جنيه

سعر كيلو الأرز السائب: 28.28 جنيه

سعر كيلو الفول السائب: 41.48 جنيه

سعر كيلو الجبن الأبيض: 134.38 جنيه

سعر كيلو الجبن الرومي: 246.28 جنيه

سعر كيلو اللبن السائب: 29.39 جنيه

سعر كيلو المسلى الصناعي: 93.43 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السلع الغذائية

سعر الكيلو جملة: 72 جنيه

سعر الكيلو للمستهلك: يتراوح بين 80 و85 جنيه

سعر الكيلو من الفراخ الساسو: 85 جنيه في البورصة، ويصل إلى المستهلك بسعر بين 95 و100 جنيه

سعر الكيلو من الفراخ البلدي: 115 جنيه

سعر الكيلو من أمهات الدواجن: حوالي 73 جنيه، ويصل للمستهلك بسعر 80 جنيه

سعر الكيلو من الكبد والقوانص: حوالي 100 جنيه

سعر الكيلو من البانيه: حوالي 190 جنيه

سعر كيلو الأوراك: 95 جنيه

أسعار اللحوم اليوم

تفاوتت أسعار اللحوم في السوق المصري, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو اللحم البلدي: يتراوح بين 350 و400 جنيه

سعر كيلو اللحم الكندوز: يتراوح بين 380 و450 جنيه

سعر كيلو اللحم الجملي: يتراوح بين 250 و280 جنيه

سعر كيلو اللحم الضأن: يتراوح بين 390 و400 جنيه

سعر كيلو اللحم البتلو: يتراوح بين 340 و380 جنيه

سعر كيلو اللحم المفروم: يتراوح بين 250 و300 جنيه

أسعار الخضار اليوم

جاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم كالتالي:

سعر الطماطم: يتراوح بين 35 و40 جنيهًا

سعر البطاطس: يتراوح بين 20 و26 جنيهًا

سعر البصل: يتراوح بين 10 و15 جنيهًا

سعر الكوسة: يتراوح بين 20 و25 جنيهًا

سعر الجزر بدون عروش: يتراوح بين 10 و15 جنيهًا

سعر الفاصوليا: يتراوح بين 23 و33 جنيهًا

سعر الباذنجان البلدي: يتراوح بين 10 و12 جنيهًا

سعر الباذنجان الرومي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات

سعر الباذنجان الأبيض: يتراوح بين 13 و15 جنيهًا

سعر الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات

سعر الفلفل الرومي الصوب: يتراوح بين 6 و8 جنيهات

سعر الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات

سعر الفلفل الحامي الصوب: يتراوح بين 6 و12 جنيهًا

سعر الفلفل ألوان (أصفر-أحمر-برتقالي): يتراوح بين 15 و27 جنيهًا

سعر الملوخية: يتراوح بين 4 و5 جنيهات

سعر الخيار الصوب: يتراوح بين 11 و17 جنيهًا

سعر الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و12 جنيهًا

أسعار الفواكه اليوم

جاءت أسعار الفواكه في سوق العبور اليوم كالتالي:

سعر كيلو الموز: 20 جنيهًا

سعر كيلو التين البرشومي: يتراوح بين 20 و35 جنيهًا

سعر كيلو العنب الأسود: يتراوح بين 20 و35 جنيهًا

سعر كيلو العنب البناتي: 25 جنيهًا

سعر التفاح المصري: يتراوح بين 35 و40 جنيهًا

سعر التفاح الأمريكي: يتراوح بين 40 و90 جنيهًا

سعر المانجو الزبدية: يتراوح بين 17 و20 جنيهًا

سعر المانجو البلدي: يتراوح بين 20 و25 جنيهًا

سعر البرتقال الصيفي: يتراوح بين 10 و17 جنيهًا

سعر الليمون البلدي: يتراوح بين 25 و27 جنيهًا

سعر الليمون الأضاليا: يتراوح بين 20 و28 جنيهًا

سعر البلح: 25 جنيهًا

سعر الجوافة: يتراوح بين 12 و15 جنيهًا

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