شروط الحصول على وظائف بنك الإسكندرية 2024 .. تعرف على التفاصيل

ينتظر عدد كبير من الشباب خريجي الجامعات، إعلانات وظائف بنك الإسكندرية، ويتابعون باستمرار الموقع الرسمي، للاطلاع على تحديثات وظائف بنك الاسكندرية، حيث يحرص بنك الاسكندرية على ضخ دماء جديدة من الشباب وتعينهم في الوظائف الخالية.

وتصدر بنك الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية التريند، نتيجة لزيادة عمليات البحث عن وظائف خالية داخل البنك الذي يعد من أكبر وأعرق البنوك في مصر، ولذا يستعرض " الموجز"، خلال السطور التالية شروط التقدم للحصول على وظيفة مضمونة برواتب مجزية داخل بنك الإسكندرية.

وظائف بنك الإسكندرية 2024

يعلن بنك الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» حاجته لوظائف جديدة للعمل في فروع البنك المختلفة في المجال المصرفي، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والاتصالات وما يعادلهم من شهادات.

وظائف بنك الإسكندرية

شروط وظائف بنك الإسكندرية 2024



1- يجب أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك الإسكندرية 2024 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، على سبيل المثال كلية التجارة أو إدارة الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة.

2- أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.

3- يفضل أن تكون الخبرة في المجال المصرفي.

4- أن يكون لديه مهارات النمذجة التحليلية والمالية.

5- أن تكون لديه خبرة في أدوات Excel وPower Point وMicrosoft Project Plan وإدارة المشاريع.

6- أن يكون قادرا على فهم خطة مشروع Microsoft وأدوات إدارة المشروعات.

7- أن يكون لديه مهارات الاتصال وحل المشكلات القوية.

بنك الإسكندرية يحقق أرباح بلغت 6.8 مليار جنيه

الجدير بالذكر غن بنك الإسكندرية، نجح في تحقيق أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 6.8 مليار جنيه (+99.2 % مقابل الربع الثاني من عام 2023)، وصافي ربح بلغ نحو 5.1 مليار جنيه (+115 % مقابل الربع الثاني من عام 2023).

كما احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 21.4 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 22.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق 28.55% نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة المحققة ضعف النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.

ارتفاع إجمالي أصول بنك الإسكندري إلى 182.6 مليار جنيه

وارتفع إجمالي الأصول إلى 182.6 مليار جنيه (+12.7% مقابل 2023)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 12.4% (مقابل 2023) ليصل إلى 71.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 148.6 مليار جنيه (+11.4% مقابل 2023).

وقد ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتكوين ضرائب بإجمالي 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2024.

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