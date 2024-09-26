يبدأ تطبيقها غدًا الجمعة.. مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة

المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية.. تصدر البحث عن المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية، اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق المواعيد الشتوية غدًا الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية والمطاعم و المولات والورش والفئات المستثناة.

المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية

تستعد المحافظات لبدء تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية والتي تُعرف بـ المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية، ووفقًا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، فإن المواعيد الصيفية لـ غلق المحال التجارية تنتهي اليوم الخميس 26 سبتمبر الجاري.

وسيتم تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية بداية من غدًا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجارى.

المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية

قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

ووفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

مواعيد غلق المولات التجارية

وفيما يتعلق بمواعيد فتح المولات التجارية تكون يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وبخصوص مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات فتكون يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة 5 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحًا.

مواعيد غلق الورش

أما مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية فتكون يوميًا من الساعة 8 صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 6 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.

المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية

الفئات المستثناة من المواعيد الجديدة لـ غلق المحال التجارية

واستثنت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بعض الفئات من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها، وعلي رأسها محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

مواعيد المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

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