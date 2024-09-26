كولر : تشكيل الأهلي سيكون مفاجأة أمام الزمالك.. وعطية الله إضافة كبيرة

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على المواجهة المرتقبة أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك في السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض المواجهة التي تجمع بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في إطار مباريات كأس السوبر الأفريقي.

وستنطلق مواجهة الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه الزمالك الذي يقوده فنيًا جوزيه جوميز غدًا الجمعة 27 سبتمبر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كولر يتحدث عن مواجهة الأهلي ضد الزمالك

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية أبرز تصريحات كولر قبل مواجهة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي:

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء " نشعر بالسعادة نظرًا للتواجد على أرض المملكة العربية السعودية حيث سيكون اللقاء بين فريقين كبار كل منهم توّج ببطولات أفريقية لذلك سعداء بالتواجد هنا".

وأضاف المدرب السويسري " نطمح في تقديم مباراة تليق بالجماهير ونركز من أجل تحقيق الفوز أمام الزمالك لحصد اللقب الأفريقي".

واستمر في تصريحاته " نتمنى عودة الدولي التونسي علي معلول من إصابته القوية إلا أن يحيى عطية الله يُعتبر إضافة قوية لنا حيث خاض مباراتين وقدم أداء كبير خلالهم، وتمكن من تعويض جزء من غياب معلول وأتمنى منه السير على نفس الأداء".

كولر : لم أحدد تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. سيكون مفاجأة

وأوضح كولر في تصريحاته " لم أحدد بعد تشكيل اللقاء ولكن سيتم هذا عقب لقاء اليوم جيث لدي 20 لاعب في القائمة و3 احتياطيًا عقب المران سيتم تحديد من يشارك غدًا".

وواصل " الدوافع موجودة عن الفريقين للتتويج باللقب القاري والفوز بالسوبر الأريقي سيعطي لنا دوافع قوية في المرحلة المقبلة".

وعن أزمة الدفاع، أجاب كولر " محمد عبد المنعم ليس متواجد معنا ولكن في ذات الأمر قمنا بتدعيم مركز الدفاع بثنائي جديد إلى جانب تواجد ثنائي قديم".

وأشار كولر " - أشكر خط الدفاع إلى جانب محمد الشناوي على عدم استقبال أهداف في اللقاءات الأخيرة وأتمنى ذلك باستمرار".

واستكمل حديثه قائلًا " لن أفصح عن التشكيل سيكون مفاجأة لكم، كما توعدتم في تلك اللقاءات.

وعن فرق بين مواجهة الزمالك محليًا وقاريًا، أجاب " لا يوجد فرق مثلما ذكر الشناوي، مواجهات الفريقين كبيرة، لا يوجد بها فروق".

وأتم" يجب خوض المباراة من أجل تحقيق الفوز، سعيد بلقاء الغد خاصة في وجود الجماهير، وأحب لقاءات الزمالك".