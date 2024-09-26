كيفن جونسون لـ" الموجز": الأهلي الأقرب للفوز.. وهذا اللاعب الأبرز بالزمالك

علق كيفن جونسون المدرب العام السابق بالنادي الأهلي على المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام منافسه الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الجمعة بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

جونسون يتوقع الفائز من مباراة الأهلي والزمالك

وقال كيفن جونسون في تصريحات خاصة لـ" الموجز" :" الأهلي يُعتبر الأقرب لتحقيق الفوز والتتويج بالسوبر الأفريقي أمام الزمالك حيث يعد الأكثر ثباتًا في هذا العام".

وتابع في تصريحاته " خط وسط الأهلي في الفترة الحالي مهم جدًا في الفريق الأحمر وإذا لعبوا جيدًا فإن المهاجمين سيسجلون ويعتبر الثنائي بيرسي تاو حسين الشحات الأهم".

وأنهى تصريحاته " لا أتابع الزمالك لذلك لن استطيع الاختيار بين اللاعبين لديه لكني أعتقد دائمًا أن زيزو ​​جيد بالنسبة لهم".

يخوض الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر هذه المواجهة كونه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب خصمه نادي الترجي التونسي وذلك عقب الفوز عليه بهدف دون رد بمجموع اللقائين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل يلعب الزمالك الذي يقوده فنيًا البرتغالي جوزيه جوميز هذا اللقاء بعد تتويج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف دون رد بمباراة الإياب التي أقيمت في القاهرة.

قائمة الزمالك لمباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك لخوض السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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