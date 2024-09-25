قائمة نيس ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.. موقف محمد عبدالمنعم

تم الكشف عن قائمة نيس ضد ريال سوسيداد الإسباني، للمباراة المرتقبة بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي بموسم 2024-2025.

وتتساءل جماهير كرة القدم خاصة المصرية، عن موقف الدولي المصري محمد عبد المنعم، من التواجد في قائمة نيس ضد ريال سوسيداد اليوم.

لذلك، يقدم لكم “الموجز”، في السطور الآتية، أسماء اللاعبين في قائمة نيس ضد ريال سوسيداد، وموقف النجم المصري محمد عبد المنعم، بالإضافة إلى موعد المباراة.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، مع نظيره ريال سوسيداد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي هذا الموسم.

موعد مباراة نيس ضد ريال سوسيداد

وتقام مباراة نيس ضد ريال سوسيداد، يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، على ملعب أليانز ريفييرا.

وتنطلق صافرة مباراة ريال سوسيداد ونيس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وعمان.

تذاع مباراة نيس وريال سوسيداد عبر شبكة بي إن سبورت القطرية، لأنها الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي 2024-2025.

قائمة نيس ضد ريال سوسيداد

وتواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم، على رأس قائمة نيس لمواجهة ريال سوسيداد اليوم.

وجاءت قائمة نيس على هذا النحو:

قائمة نيس

تشكيل نيس المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: دانتي، مومبيتو، يوسف ندايشيمي (محمد عبدالمنعم).

وسط الملعب: ملفين بارد، تانجي ندومبيلي، روزاريو، كلاوس.

الهجوم: موكوكو، جويساند، محمد علي شو.

مباريات نيس الفرنسي في الدوري الأوروبي 2024-2025

نيس الفرنسي ضد رينجرز

نيس ضد لاتسيو

نيس ضد ريال سوسيداد

نيس ضد فرينكفاروزي

نيس ضد بودو جليمت

نيس ضد رويال يونيون سان جيلواز

نيس ضد تيفنتي

نيس ضد إلفسبورج

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم كالآتي:

إلفسبورج ضد آي زي ألكمار / 7:45 مساء.

بورتو ضد بودو جليمت / الثامنة إلا ربع مساء.

لاتسيو ضد دينامو كييف / العاشرة مساء.

ميتلاند ضد هوفينهايم / 10:00 مساء.

جالطة سراي ضد باوك / العاشرة مساء.

سلافيا براغ ضد لودوجوريتس رازجراد / 10:00 مساء.

مانشستر يونايتد ضد تفينتي / العاشرة مساء.

نيس ضد ريال سوسيداد / 10:00 مساء.

أندرلخت ضد فيرينسفاروش / العاشرة مساء.

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