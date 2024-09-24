المتأهلون لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مباريات اليوم

تأهل 11 فريق حتى الآن، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025، بعد صعود 4 فرق من مباريات اليوم، التي شهدت منافسة قوية ونتائج مثيرة.

شهد اليوم الثلاثاء 4 مواجهات قوية، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من بينهم الهلال ضد البكيرية، ومباراة الاتحاد والعين، بالإضافة إلى لقاء الشباب والخلود، صدام الفتح والجبلين.

ويستعرض لكم “الموجز” في هذا التقرير، أبرز نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء، والمتأهلون لدور الـ 16 من عمر هذه البطولة حتى الآن، وموعد المواجهات القادمة.

نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

من أبرز نتائج بطولة كأس الملك اليوم، هو فوز الاتحاد على العين السعودي بثلاثية نظيفة، وخطف الهلال الانتصار من البكيرية، وبثلاثية مقابل هدف حسم الشباب مباراة الخلود لصالحه، كما انتصر الجبلين على الفتح بثنائية نظيفة.

بناء على ذلك، صعد اليوم 4 فرق إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين “كأس الملك"، وهم الهلال، الاتحاد، الشباب، الجبلين.

المتأهلون لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

وتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك حتى الآن كل من:

1- العربي

2- الوحدة

3- القادسية

4- الفيحاء

5- النصر

6- الطائي

7-الجندل

8-الهلال

9-الاتحاد

10-الجبلين

11-الشباب

ومن أبرز مودعون بطولة كأس الملك السعودي هذا الموسم، هو الأهلي حامل اللقب، الذي خرج من البطولة على يد الجندل.

الاتحاد السعودي

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين غداً

-ضمك ضد النجمة/ 6:35 مساء.

-التعاون ضد أبها / 6:40 مساء.

-الرائد ضد جدة / التاسعة مساء مساء.

-الرياض ضد الصفاء / 9:00 مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

وتنقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لأنها الناقل الحصري والرسمي للبطولة بهذا الموسم 2024-2025.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

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