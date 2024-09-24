بالفوز على البكيرية.. الهلال يتأهل إلى الدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

نجح فريق الهلال السعودي، في الفوز على نظيره البكيرية، والتأهل إلى دور الـ 16 من كأس الملك السعودي، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة عبدالله الرياضية، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الهلال والبكيرية

جاء هدف الفوز للهلال فى الشوط الأول عن طريق ماركوس ليوناردو، من ركلة جزاء، فى الدقيقة 41 من زمن المباراة.

هدددددف!⚽

أول الأهداف للهلال عن طريق ماركوس ليوناردو من علامة الجزاء ⚽️🔥



البكيرية 0 × 1 الهلال #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#البكيرية_الهلال⁩ | ⁦ #SSC pic.twitter.com/7QjboCapCA — SSC (@ssc_sports) September 24, 2024

وجاء تشكيل الهلال أمام البكيرية كالتالي:-

استبعد جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، بعض العناصر الأساسية، والزج بعدة لاعبين آخرين بهدف إراحتهم للتحديات المقبلة، حيث دخل عبدالله الحمدان وناصر الدوسري ومحمد القحطاني، بالإضافة للحارس السعودي محمد العويس، بدلا من المغربي ياسين بونو

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: كانسيلو – كوليبالي – آل بليهي – اليامي.

خط الوسط: سافيتش – ناصر– ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – القحطاني – خالد الغنام.

توج الهلال السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم الماضي، على حساب النصر، بعدما فاز باللقب الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

ويحصل الفريق الذي يحقق اللقب على مبلغ 10 ملايين ريال سعودي، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين ريال، وتُقام المنافسات بنظام الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية، مع نظام خروج المغلوب في جميع الأدوار.

الهلال يحقق العلامة الكاملة في الدوري السعودي

وكان فريق الهلال، فاز على الاتحاد، في دوري روشن السعودي، بثلاثية مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني.

وكان كل من الهلال والاتحاد قد حققا انطلاقة قوية في بداية الموسم، حيث فاز الهلال في الجولات الثلاث السابقة على ضمك والأخدود والرياض، بينما اكتسح الاتحاد منافسيه الخلود والتعاون والوحدة بنتائج كبيرة.

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