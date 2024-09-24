بنزيما على دكة البدلاء.. تشكيل اتحاد جدة أمام العين في كأس الملك السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، التشكيل الرسمي لمواجهة العين، ضمن منافسات الدور الـ 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه فريق الاتحاد، نظيره العين، اليوم الثلاثاء، في الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الدور الـ 32 في كأس الملك السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام العين كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، معاذ فقيهي، معاذ فقيهي.

خط الوسط: فابينيو، حامد الغامدي، عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي.

وتواجد كريم بنزيما على مقاعد البدلاء بجانب كانتي والغامدي وعوار.

تشكيل اتحاد جدة

يسعى فريق الاتحاد، إلى تحقيق الفوز والتأهل لثمن نهائي البطولة، لمصالحة جماهيره، بعدما تلقى الهزيمة في آخر مبارياته في الموسم الحالي، على يد نظيره الهلال بنتيجة "3-1"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد العين في كأس خادم الحرمين

تنقل شبكة القنوات الرياضية السعودية، إذاعة مباريات كأس الملك السعودي، والبطولات المحلية في المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إنها الناقل الحصري للمباريات السعودية.

وتذاع مباراة الاتحاد ضد العين في كأس الملك السعودي تحديدًا عبر قناة: “SSC 5 HD”.

أقيمت عدة مباريات، أمس الأثنين، عدة مباريات، والتي شهدت مواجهات قوية ونتائج مثيرة بين الخليج الذي يضم في صفوفه محمد شريف، لاعب الأهلي السابق، ونظيره الطائي، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-2، بعدما التجأت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

الفرق المتأهلة إلى الدور الـ 16 من كأس الملك السعودي

بعد انتهاء مباريات أمس الإثنين، تأهل سبعة فرق إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الملك السعودي لموسم 2024-2025

1- العربي

2- الوحدة

3- القادسية

4- الفيحاء

5- النصر

6- الطائي

7- الجندل

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