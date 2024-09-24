الكشف عن حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة مصر وموريتانيا، المرتقبة بينهما في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025. مزيداً من التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

يترقب محبي كرة القدم، موعد مباراة مصر وموريتانيا، في إطار منافسات دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا بنسختها الحالية.

ويتواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن، مع نظيره موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025.

و تواجد منتخب مصر مع موريتانيا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم بجوارهما كل من، الرأس الأخضر، بوتسوانا.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر ضد موريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات.

حكم مباراة مصر وموريتانيا

ويدير مباراة مصر وموريتانيا القادمة، الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلي، ويعاونه كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، ومواطنه زاخيل ثوسي سيويلا، بينما سيكون جيلي ألفريد شافاني حكما رابعا.

موعد معسكر منتخب مصر القادم

وتقرر أن يكون معسكر منتخب مصر القادم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، يوم 6 أكتوبر 2024، استعداداً لمواجهة موريتانيا.

مباراة مصر

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وموريتانيا

تذاع أحداث هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025.

نتائج منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025

خاض منتخب مصر مواجهتين في منافسات دور مجموعات التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا بنسختها الجديدة.

مصر ضد كاب فيردي / فاز الفراعنة بنتيجة 3-0.

بوتسوانا ضد منتخب مصر / انتصر الأخير بنتيجة 4-0

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة موريتانيا كالآتي:

- منتخب مصر ( 6 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

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