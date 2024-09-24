خناقة كلامية بين بلال وإكرامي الصغير خارج المستطيل الأخضر.. إليك التفاصيل

اشتعلت المشادة الكلامية، بين أحمد بلال نجم الأهلي السابق، وشريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي والأحمر سابقاً، بشأن تصريحات مباراة السوبر الإفريقي 2024.

سبق أن صرح أحمد بلال، بأن مباراة السوبر الإفريقي سيحسمها الأهلي لصالحه على حساب غريمه الزمالك، وذلك التصريح أثار الجدل كثيراً على الساحة الكروية.

ورد شريف إكرامي على تصريح أحمد بلال بطريقة غير مباشرة، في بيان ناري نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

ويستعرض لكم “الموجز”، في السطور الآتية، بيان شريف إكرامي ورد أحمد بلال الناري على هذا البيان.

بيان شريف إكرامي بشأن مباراة الأهلي والزمالك يثير الجدل

وكتب إكرامي الصغير في بيانه:"نصيحة لقدامى لاعبي الأهلي والزمالك تصريحاتك الساخرة والاستهزاء بالمنافس لن تزيد من نجوميتك يمكن أن تثير اسمك في البرامج وتفرح بها السوشيال ميديا".

وتابع: " لكن في الواقع هذا مجرد انعكاس لعقليتك السطحية وعقلك الفارغ ما قد يبدو لك تصفيقاً على السوشيال ميديا، يقابله في الواقع نظرات ازدراء من الكثيرين خارجها".

وواصل:"الرياضة في جوهرها تقوم على التنافس الشريف داخل الملعب والاحترام المتبادل خارجه، أعلم أن الحياة بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء مؤلم لكن رجاءً، إذا كنت تريد أن تعود للعمل أو أن يتذكرك الناس، حاول أن تجد طريقة أكثر احترامًا".

وأتم: "أمثالكم من المفترض أن يكونوا النخبة الرياضية.. القدوة للجماهير ليس العكس".

شريف إكرامي

رد ناري من بلال على بيان شريف إكرامي

ورد بلال على بيان شريف إكرامي، بتعليق مثير في منشور له اليوم الثلاثاء، دون أن يذكر اسم حارس بيراميدز مثلما فعل الأخير.

وكتب بلال عبر حسابه بمنصة فيسبوك:"الكابتن الفيلسوف اللي بيوزع النصايح على قدامى اللاعبين شكرًا لنصيحتك الغالية وأكيد هنعمل بيها إحنا كمان نصحناك من ٢٠ سنة أنك بتمارس مهنة مش مهنتك بشهادة العربي والأجنبي ولسه إلى الآن مش واخد بنصيحتنا".

واختتم:"سعيد ومبسوط إنك لقيت مهنة ممكن تجيد فيها وهي التنظير على الآخرين إحنا خبرتنا وتاريخنا في الملاعب وإمكانياتنا تسمحلنا إننا نشيد وننتقد ونحلل وأنت أصبحت خبرتك وقدراتك أنك تقول رمضان كريم".

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