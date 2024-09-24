جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي.. مفاجأة الونش

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الأهلي المرتقبة، في بطولة السوبر الإفريقي بموسم 2024-2025.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته جيداً تحت قيادة مدربه جوزيه جوميز، لمواجهة غريمه الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

الزمالك ينافس على لقب السوبر الإفريقي بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي، أمام الأهلي يشارك بها بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

جوميز يعلن مفاجأة في قائمة الزمالك بـ السوبر الإفريقي

وأعلن جوميز عن مفاجأة في قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، وهي تواجد محمود حمدي الونش من ضمنها، رغم إصابته بالصليبي.

جاء قرار جوميز بضم الونش من أجل، مؤازة زملائه في مباراة السوبر، ومواصلة برنامجه التأهيلي.

قائمة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي. خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

قائمة الزمالك

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، طاقم تحكيم ليبي، بقيادة معتز الشلماني “حكم ساحة”، ويساعده كل من عطية محمد وخليل الحساني.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقياً قبل السوبر الإفريقي

التقى الفريقين في 10 مواجهات خلال تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالبطولات الإفريقية، انتصر المارد الأحمر في 6 لقاءات، وفاز الأبيض في مواجهة وحيدة، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مناسبات.

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