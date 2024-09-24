قرارات كاريثية وإيقاف.. من هو توم أبونجيلي حكم مباراة مصر وموريتانيا؟

تتساءل جماهير كرة القدم وتحديداً المصرية، من هو توم أبونجيلي حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025؟ وذلك ما يجيب عليه “الموجز” في هذا التقرير.

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

ضرب منتخب مصر لكرة القدم، موعداً مع موريتانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا بنسختها الجديدة.

ومن المقرر أن موريتانيا ضيفاً على منتخب مصرفي هذه الجولة باستاد القاهرة، وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات.

مباراة مصر

أبونجيلي حكم مباراة مصر وموريتانيا

وأسندت مهمة إدارة مباراة مصر وموريتانيا، إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلي، ويساعده الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، ومواطنه زاخيل ثوسي سيويلا، بينما سيكون جيلي ألفريد شافاني حكما رابعا.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الأتية، أبرز المعلومات عن الجنوب إفريقي، مجيباً على سؤال “ من هو توم أبونجيلي حكم مباراة مصر وموريتانيا؟”

أبرز المعلومات عن توم أبونجيلي حكم مباراة مصر وموريتانيا

-ولد أبو نجيلي في 16 ديسمبر من عام 1991، أي يبلغ 32 عاما، بجنوب إفريقيا.

-تولى الشارة الدولية في عام 2020.

-أدار أبونجيلي 125 مباراة احترافية، أشهر خلالها 469 بطاقة أصفر، بالإضافة إلى 18 كارت أحمر.

-أدار 3 مباريات للأندية المصرية، من بينهم اثنين لـ منتخب مصر وواحدة للنادي الأهلي

-سقط منتخب مصر أمام الكونغو في كأس أمم أفريقيا النسخة الماضية، تحت قيادة الحكم الجنوب إفريقي، بينما فاز على كاب فيردي في الثانية.

-أدار مباراة الأهلي وسيمبا في البطولة الإفريقية، وفاز خلالها الأحمر بهدف وحيد.

-يشتهر أبو نجيلي بالقرارات التحكيمة الكاريثية، كما أنه تم إيقافه الموسم الماضي لمدة 4 أسابيع بسبب هذه القرارات المثيرة للجدل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة موريتانيا كالآتي:

- منتخب مصر ( 6 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

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