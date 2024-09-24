ينتظر محبي كرة القدم العالمية، ميعاد مباراة نيس وريال سوسيداد، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، كما أنها تبحث عن القنوات الناقلة لها.

لذلك، يقدم لكم “الموجز” في هذا التقرير، ميعاد مباراة نيس ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة لها.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، استعدادته لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى رفاق المصري محمد عبد المنعم إلى تحقيق الفوز لفريقهم نيس من أجل مواصلة المنافسة في البطولة الأوروبية.

موعد مباراة نيس وريال سوسيداد

وتحدد موعد مباراة نيس وريال سوسيداد، في الدوري الأوروبي، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، والتي يستضيفها ملعب أليانز ريفييرا

وتنطلق صافرة مباراة نيس وريال سوسيداد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة نيس وريال سوسيداد

تعد شبكة بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لـ مباراة نيس وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي، لأنها الناقل الحصري لمباريات البطولة العالمية.

موعد مباراة نيس وريال سوسيداد

تشكيل نيس المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: دانتي، مومبيتو، يوسف ندايشيمي (محمد عبدالمنعم).

وسط الملعب: ملفين بارد، تانجي ندومبيلي، روزاريو، كلاوس.

الهجوم: موكوكو، جويساند، محمد علي شو.

قائمة نيس الفرنسي

حراسة المرمى: مارسين بولكا، ماكسيم دوبي وتيدي بولهيندي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، علي العابدي، دانتي، جوناثان كلوس، ميلفن بارد، مويس بومبيتو، أنتوين ميندي وتوم لوشيت.

الوسط: إيسياجا كامارا، بابلو روزاريو، يوسف ندايشيميي وتانجي ندومبيلي.

الهجوم: بدر الدين بوعناني، محمد علي شو، سفيان ديوب، إيفان جويساند، فيكتور أوراكبو ويوسوفا موكوكو.

مباريات نيس الفرنسي في الدوري الأوروبي 2024-2025

نيس الفرنسي ضد رينجرز

نيس ضد لاتسيو

نيس ضد ريال سوسيداد

نيس ضد فرينكفاروزي

نيس ضد بودو جليمت

نيس ضد رويال يونيون سان جيلواز

نيس ضد تيفنتي

نيس ضد إلفسبورج

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