القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة

تحددت القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2024-2025، وذلك ما يرصده لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة منافسه وست هام يونايتد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بموسمه الحالي.

ويلتقي فريق ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت، مع نظيره وست هام، في دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة، وموعد ومعلق المواجهة والتشكيل المتوقع.

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

تبث أحداث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بهذا الموسم 2024-2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، كونها الناقلة الحصري لمواجهات هذه البطولة.

والقناة الناقلة لـ مباراة لفيربول ضد وست هام تحديداً، هي شاشة beIN Sports 6.

معلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وتقرر أن يكون معلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، عبر شاشة بي إن سبورت 6 هو المتميز عامر الخوذيري.

مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد وست هام، يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

تشكيل وست هام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

الدفاع: ايمرسون بالميري، ماكس كيلمان، مافروبانوس، ارون بيساكا.

الوسط: إديسون الفاريز، محمد قدوس، جويدو روديجيز.

الهجوم: جاردو بوين، كريسنسيو سامرقيل، لوكاس باكيتا.

الجدير بالذكر، أن ليفربول يسعى للدفاع عن لقبه بكل قوة، بعدما توج به الموسم الماضي على حساب تشيلسي، كما أنه يرغب في المحافظة على رقمه القياسي بأنه أكثر الفرق الإنجليزية تتويجًا بالبطولة برصيد 10 مرات.

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