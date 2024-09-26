من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي؟.. معلومات لأول مرة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق عن حكم مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

وستنطلق مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

وستبدأ مواجهة الأهلي والزمالك على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض بعد غد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

وقرر "كاف" إسناد مهمة نهائي السوبر الإفريقي إلى الحكم الليبي معتز الشلماني، لتكون أول مباراة يحكمها بين الناديين.

ويعاونه مواطنه عطية عيسى كمساعد أول، والتونسي خليل حساني مساعدًا ثانيًا والحكم الرابع الصومالي عمر قرطان والجنوب أفريقية أكونا ماكليما مع استمرار مواطنها الجنوب أفريقي توم أبونجيل مع المغربي زكريا برنيسي على غرفة تقنية الفيديو .

من هو حكم معتز الشلماني خكم مباراة الأهلي والزمالك ؟

ويستعرض لكم " الموجز" في السطور التالية أبرز المعلومات عن حكم مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي وجاءت على النحو التالي:

وُلد معتز إبراهيم عبد الحكيم الشلماني في ليبيا،في مارس 1990، حيث نشأ وسط عائلة مولعة بكرة القدم والتحكيم، خاصة أن والده كان من الحكام البارزين وأصبح فيما بعد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

معتز، ابن الحكم الليبي السابق عبد الحكيم الشلماني، ليس فقط أخ مشهور بل هو أيضًا حكم دولي يسلك نفس المسار الذي سلكه والده، حيث أدير العديد من المباريات الهامة داخل وخارج القارة الإفريقية.

حكم الأهلي والزمالك

وجدير بالذكر أن والده عبد الحكيم الشلماني، الحكم الدولي السابق وأب معتز، كان حكمًا في مباراة نهائي السوبر الإفريقي عام 2001 بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-1. اليوم، يتابع ابنه مسيرة التحكيم بنجاح، حيث شغل منصب رئيس اتحاد الكرة الليبي بعد مسار مميز في التحكيم.

اختار معتز الشلماني، الذي يبلغ طوله حوالي 184 سم، مهنة التحكيم منذ عام 2009 وحقق شهرة دولية رسمية في عام 2019.

أرقام معتز الشلماني حكم مباراة الأهلي والزمالك

وقد أدير حتى الآن حوالي 90 مباراة دولية، مع تحكيم 29 مباراة في المنافسات الدولية.

على الصعيدين القاري والدولي، قام معتز بتحكيم مباريات مهمة، حيث أصدر 104 بطاقات صفراء وطرد ثلاثة لاعبين، بالإضافة إلى احتساب ثماني ركلات جزاء خلال مسيرته.

كما تولى تحكيم مباراتين للأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى إدارته لمباراة الفوز الكبير للأهلي على الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

رغم اعتراضات الزمالك، استمر الشلماني في تحكيم مباراة نهائي السوبر الإفريقي في الرياض، مؤكدًا على حضوره ومشاركته في هذا الحدث الكبير.

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