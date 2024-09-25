غيابات الزمالك ضد الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.. أسماء مؤثرة

غيابات الزمالك ضد الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بهذا الموسم 2024-2025، يرغب العديد من جماهير كرة القدم في معرفتها، وذلك ما يرصده لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يواصل فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداته جيداً لمواجهة غريمه الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بنسختها الجديدة.

يشارك الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي بعد تتويجه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي، أمام الأهلي فينافس بها بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

غيابات الزمالك ضد الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي

ويغيب عن الزمالك ضد الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، عدة أسماء مؤثرة في الفريق، وذلك لأسباب مختلفة.

وتضم قائمة غيابات الزمالك في السوبر الإفريقي كل من :

-أحمد فتوح، سيد عبد الله نيمار، محمد عاطف، سامسون أكينيولا، عمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد مجدي وحسن أبو المعاطي، سيدي نداي.. (لأسباب فنية).

-أحمد حمدي، محمود حمدي الونش .. (بسبب الإصابة).

علماً بأن محمود حمدي الونش، تواجد ضمن قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي، من أجل مساندة فريقه ومواصلة برنامجه التأهليلي.

أحمد فتوح

قائمة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق «شيكابالا» – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى «زيزو» – كونراد ميشالاك.

الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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