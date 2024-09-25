نزلها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024

ازدادت عملية البحث في الساعات الماضية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي 2024 التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض المواجهة القوية التي تجمع بين فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر أمام منافسه الزمالك الذي يقوده فنيًا جوزيه جوميز.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويستعرض لكم "الموجز" عن القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد الزمالك حيث ستذاع عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة وذلك بتعليق عصام الشوالي الناقل الحصري للمسابقة الأفريقية.

الأهلي والزمالك



وأعلنت أيضًا قناة عن نقل المواجهة الكبرى وهي "إم سي مصر" السعودية وجاء تردد هذه القنوات كالتالي:



قناة بي إن سبورت المفتوحة بتعليق عصام الشوالي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويدخل الأهلي هذه المواجهة كونه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه في لقاء الإياب بهدف دون رد.

في المقابل يشارك الزمالك بقيادة جوميز في هذه المباراة باعتباره بطلًا لـ الكونفيدرالية الإفريقية على حساب منافسه نهضة بركان المغربي.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

وجاءت قائمة الزمالك لخوض السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

نجم الأهلي مطلوب في الدوري البرتغالي.. موقف مارسيل كولر

