زيزو يطلق تصريحات نارية قبل قمة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الأفريقي

أكد أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة القمة بين القطبين الزمالك والأهلي، في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم الرياضي الجاري.

ويستعرض الموجز كافة تصريحات زيزو قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الأفريقي، والتي أدلى بها لموقع كاف الرسمي.

زيزو: هدفنا تقديم مباراة تليق بالكرة المصرية في السوبر الأفريقي

وقال زيزو: “كأس السوبر الإفريقي، ستكون قوية للغاية، لأنها ستجمع بين أكبر فريقين في قارة إفريقيا، وهدفنا هو تقديم مباراة كرة قدم مُمتعة تليق بالكرة المصرية، كما أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، جوزيه غوميز، يعملون مع اللاعبين من أجل تحقيق هذا اللقب”.

وأضاف: “أهم نقطة في المباراة هي التركيز الكامل في سير اللقاء، واستغلال كافة الفُرص، واحترام المنافس لأنه يتمتع بتاريخ كبير وعريق”.

زيزو: الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية أكبر في الخليج

وتابع: “هدفنا من اللقاء تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز، خاصة أن نادي الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وسيُساندنا أنصارنا هناك في المباراة، وبالتالي هدفنا سيكون إسعادهم”.

وواصل زيزو: "الأجواء في ملعب "المملكة أرينا" ستكون رائعة، وسيكون هناك تركيز كبير من الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة، وهو أمر سيسعدنا كلاعبين وسيحمسنا أيضًا، لأنني كما قلت المباراة بين أكبر فريقين في القارة الإفريقية، وبالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون كبيرا، وهو ما يمنحنا دفعة قوية",

زيزو

زيزو: هدفي التتويج باللقب مع الزمالك

وأكمل: "هدفي كلاعب هو التتويج بكأس السوبر الإفريقي، للمرة الثانية مع "الفارس الأبيض"، سبق وأن حققت هذا اللقب سنة 2020 بعد الفوز على نادي الترجي التونسي، وكان ذلك اللقب مختلف بالنسبة لي، وأتمنى تحقيقه مجدّدا، لأنني أرغب دائما في كتابة اسمي بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك".

وأردف: "جماهير نادي الزمالك مُتعطشة لهذا اللقب بكل تأكيد، وهدفنا التتويج بكأس السوبر الإفريقي، توتال إنيرجيز، وخاصة هذه النسخة، لأنها أمام نادي الأهلي وسيكون لها "طُعم مختلف"، نادي الزمالك مُعتاد على التتويج بالبطولات سواء المحلية أو الإفريقية، وهو ما حدث في المواسم الماضية، منذ انضمامي للفريق في سنة 2019، استطعت تحقيق كل البطولات المُتاح والتتويج بها".

واختتم: “أقول لجماهير نادي الزمالك سواء الذين سيحضرون المباراة أو الذين سيبقون خلف الشاشات، إننا بحاجة لدعمكم في الوقت الراهن، وعليكم أن تثقوا في قدرات لاعبي الزمالك، وإن شاء الله نُتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي”.

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