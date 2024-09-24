موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

أيام قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن القمة النارية في السوبر الأفريقي، والتي ستجمع بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، وتستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويرصد الموجز في السطور التالية، كافة التفاصيل حول مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، وقائمة الفريقين.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

ستنطلق مواجهة الأهلي بقيادة كولر أمام منافسه الزمالك تحت قيادة جوميز يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

قائمة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي

وجاءت قائمة الزمالك أمام الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف - ناصر منسي.

قائمة الأهلي أمام الزمالك لمباراة كأس السوبر الأفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: عمر كمال - محمد هاني - يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري.

في خط الوسط: محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - أكرم توفيق - رضا سليم - مروان عطية - عمرو السولية - بيرسي تاو - حسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبوعلى.

الأهلي ضد الزمالك

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويدير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، طاقم تحكيم ليبي، بقيادة معتز الشلماني “حكم ساحة”، ويساعده كل من عطية محمد وخليل الحساني.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في أفريقيا قبل السوبر الأفريقي

التقى الفريقين في 10 مواجهات خلال تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالبطولات الإفريقية، انتصر المارد الأحمر في 6 لقاءات، وفاز الأبيض في مواجهة وحيدة، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مناسبات.

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