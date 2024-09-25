تغيير مفاجئ لـ حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تغيير حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا بموسم 2024-2025، ويرصد لكم “الموجز” التفاصيل في هذا التقرير.

ينتظر جماهير كرة القدم، موعد مباراة مصر وموريتانيا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا بهذا الموسم.

علماً بأن منتخب مصر وقع موريتانيا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، رفقة كل من، الرأس الأخضر، بوتسوانا.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وموريتانيا، يوم 11 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكم مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأسند الكاف هذه المهمة إلى الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلي، ويعاونه كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، ومواطنه زاخيل ثوسي سيويلا، بينما سيكون جيلي ألفريد شافاني حكما رابعا.

تغيير حكم مباراة مصر وموريتانيا

وذلك قبل أن يجري الكاف، تغييراً لـ حكم مباراة مصر وموريتانيا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، دون أن يذكر السبب.

وأكد الكاف، على أن طاقم تحكيم مصر وموريتانيا الجديد، سيكون من التشاد بقيادة الحاجي محمد “حكم الساحة”، ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

منتخب مصر

نتائج منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025

لعب منتخب مصر جولتين في منافسات دور مجموعات التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا بنسختها الجديدة حتى الآن، وجاءت نتائجهم كالآتي:

مصر ضد كاب فيردي / فاز الفراعنة بنتيجة 3-0.

بوتسوانا ضد منتخب مصر / انتصر الأخير بنتيجة 4-0

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر قبل مباراة موريتانيا كالآتي:

- منتخب مصر ( 6 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

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