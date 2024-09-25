كونراد: أتمنى حصد أول بطولة في مشواري مع الزمالك.. ورسالة هامة للجماهير قبل مواجهة الأهلي

وجه البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي. التفاصيل يرصدها الموجز خلال السطور التالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر، في الثامنة مساءً، على لقب كأس السوبر الأفريقي، على ملعب آرينا، في المملكة العربية السعودية

كونراد: ننتظر دعم جماهير الزمالك وحصد أول بطولة في مشواري

وأوضح كونراد في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أنه متحمس لبداية مشواره مع الزمالك، ويتمنى أن تكون بداية جيدة له مع الأبيض بعد الانتقال إليه هذا الصيف.

كونراد ميشالاك

وتابع حديثه: “أتمنى تحقيق الفوز وحصد أول بطولة في مشواري مع فريق الزمالك، لا نركز مع الفريق المنافس، فنحن نمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، ومستعدون لمواجهة الأهلي”.

واتم اللاعب البولندي تصريحاته قائلاً: “ننتظر دعم جماهير الزمالك، ونعدهم ببذل أقصى جهد داخل الملعب من أجل التتويج باللقب الأفريقي وإسعادهم”.

قائمة الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.



حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تم تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الأفريقى، يوم الجمعة 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويعاون الشلماني كل من:-

عطية محمد مساعد أول.

التونسي خليل الحساني مساعد ثاني.

الصومالي عمر عبدالقادر ارتان حكما رابعا.

الجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

إقرأ أيضًا:

غيابات الزمالك ضد الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.. أسماء مؤثرة

بعد التغيير المفاجئ.. من هو الحاجي محمد حكم مباراة مصر وموريتانيا؟