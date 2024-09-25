كولر يحذر ثنائي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على توجيه تحذير لأخد لاعبي المارد الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.

ويواجه الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منافسه التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيًا جوزيه جوميز على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية في السوبر الأفريقي.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات وأبوظبي.

كولر يوجه تحذير لثنائي الأهلي في السوبر الأفريقي

وعلم" الموجز" أن كولر وجه تحذيرًا للثنائي محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور لاعبي النادي الأهلي من العصبية أو الاحتكاك والمشادة نظرائهم في الزمالك خوفًا من تلقيهما بطاقات صفراء أو حمراء بشكل يربك الحسابات دون أدنى داعي.

وأوضح مدرب الأهلي للثنائي بعدم الالتفات أو التأثر بجماهير المنافس، مطالبا إياهم بالحفاظ على هدوئهما طوال أحداث اللقاء وتجنب حصولهما على بطاقات صفراء أو جمراء.

قائمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

وكان السويسري مارسيل كولر قد استقر قائمة فريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء أمام منافسه التقليدي الزمالك في السوبر الأفريقي وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد هاني، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري.

خط الوسط: أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات.

في الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، وسام أبوعلى.

وكان النادي الأهلي قد تأهل للمشاركة في السوبر الأفريقي بعد حصده بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه الترجي التونسي بعد الفوز عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على ملعب “القاهرة الدولي”.

في المقابل يشارك الزمالك في هذه المواجهة عقب تتويجه بلقب الكونفيدرالية الأفريقية على حساب منافسه نهضة بركان المغربي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

نجم الأهلي مطلوب في الدوري البرتغالي.. موقف مارسيل كولر