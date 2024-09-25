بعد التغيير المفاجئ.. من هو الحاجي محمد حكم مباراة مصر وموريتانيا؟

تبحث جماهير كرة القدم، عن إجابة سؤال "من هو الحاجي محمد حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025؟.

لذلك حرص “الموجز”، على أن يقدم لمتابعيه الكرام، في هذا التقرير، إجابة سؤال من هو الحاجي محمد حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025؟" الذي يبحث عنها الجميع.

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قراراً مفاجئًا، بتغيير حكم مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بعدما كان استقر على الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيلي، ويساعده جيرسون دوس سانتوس، و زاخيل ثوسي سيويلا.

حكم مباراة مصر وموريتانيا الجديدة

وتقرر أن يكون حكم مباراة مصر وموريتانيا الجديد، التشادي الحاجي محمد “حكم الساحة”، ويعاونه بوجولا عيسى مساعد أول وموسى حافظ مساعد ثان.

ونستعرض لكم في السطور الآتية، أبرز المعلومات عن الحاجي محمد حكم مباراة مصر وموريتانيا.

من هو الحاجي محمد حكم مباراة مصر وموريتانيا؟

-الحاج محمد، هو حكم كرة قدم تشادي، ولد في 2 مايو 1986 أي يبلغ من العمر 37 عاماً.

-حصل الحاج محمد على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عام 2012.

– أدار 30 مباراة فقط في البطولات الإفريقية، أشهر خلالهم 73 بطاقة صفراء، بمعدل يصل إلى 2.6 بطاقة لكل لقاء.

-حكم مباراة امصر وموريتانيا، أشهر بطاقتين حمراوتين مباشرة ومثلهما للإنذار الثاني.

-تولى مهمة إدارة مباراة نصف نهائي كأس أفريقيا للمحليين 2021، ومواجهة إنيمبا والوداد في ربع نهائي الدوري الأفريقي.

الحاجي محمد حكم مباراة مصر وموريتانيا

– حكم الحاج مباراة وحيدة للأندية المصرية، وهي مواجهة فيوتشر مع أسكو كارا التوجولي في الكونفدرالية في النسخة الماضية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

-ظهر في الكثير من مباريات الأهلي، في الأغلب كان كحكم رابع وليس ساحة.

-حكم مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، وفاز بها الأحمر بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا، يوم 11 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر و السعودية، وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

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