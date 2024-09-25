مفاجأة.. الزمالك يتعاقد مع مدافع أجنبي جديد و موقع عالمي يفجر التفاصيل

فجر موقع عالمي، مفاجأة نارية مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، حول تعاقد الزمالك مع مدافع أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

كثفت إدارة نادي الزمالك جهودها، من أجل التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم وتعزيز صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وأبرم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عدة صفقات نارية خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالفعل، على رأسهم المغربي محمود بنتايج والفلسطيني عمر فرج، ومحمد حمدي، بالإضافة إلى السنغالي سيدي ندياي.

صفقة الزمالك الجديدة

وألمح موقع ترانسفير ماركت العالمي، المتخصص في الأرقام وسوق الانتقالات، إلى تعاقد الزمالك مع مدافع أجنبي جديد وهو البرتغالي جيفرسون كوستا في الميركاتو الجاري.

جاء ذلك، من خلال وقع الموقع العالمي، شعار نادي الزمالك في البروفايل الخاص بالمدافع البرتغالي جيفرسون كوستا، مما يلمح إلى إتمام هذه الصفقة.

الزمالك - ترانسفير ماركت

ومن المتوقع أن يعلن الزمالك عن تعاقده مع المدافع البرتغالي جيفرسون كوستا، بشكل رسمي عقب مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة له ضد الأهلي.

علماً بأن صفقة الزمالك المحتملة، جيفرسون كوستا، يحمل الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو، ويبلغ من العمر 19 عاما.

كما أنه يلعب في مركز الدفاع وانضم لأكاديمية كاستلو برانكو في البرتغال، كما شارك في صفوف ناشئي فريقي بنفيكا وبراجا البرتغاليين ولم يصعد لأي فريق أول في مسيرته حتى الآن.

الزمالك يستعد لـ مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جومير في الوقت الحالي، لخوض مباراة الأهلي المرتقبة بينهما ببطولة السوبر الإفريقي 2024-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

قائمة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي. الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي «الونش» – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق «شيكابالا» – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى «زيزو» – كونراد ميشالاك.

الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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