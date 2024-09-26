الأهلي بالزي التقليدي والزمالك بالأسود في السوبر الأفريقي.. تفاصيل

عقد صباح اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الكلاسيكو بين الأهلي والزمالك، والتي ستُلعب غدًا الجمعة في ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن بطولة كأس السوبر الإفريقي.

يشارك الأهلي في هذه المباراة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل بطولة الكونفدرالية الأخيرة بفوزه على نهضة بركان.

سيرتدي الأهلي زيه التقليدي في المواجهة، القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

أما الزمالك فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزي الأسود كاملاً، "القميص الأسود والشورت الأسود"، وسيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

تم خلال الاجتماع التأكيد على جميع الجوانب التنظيمية للقاء، بما في ذلك موعد وصول الفريقين إلى ملعب المملكة أرينا، وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.



قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

ويستعرض لكم " الموجز" في السطور التالية قائمة المارد لمواجهة غريمه التقليدي الفارس الأبيض على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيي عطية الله، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن.

- خط الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، عمرو السولية، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي.

- خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

جدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سيقرر استبعاد 3 لاعبين من ليتم تقليص القائمة لـ20 لاعبًا وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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