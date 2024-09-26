جوميز : جاهزون لمواجهة الأهلي للتتويج بالسوبر.. وهذه بدائل فتوح

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في إطار منافسات بطولة السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" المواجهة التي تجمع بين الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام الزمالك الذي يقوده جوميز غدًا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام الفارس الأبيض غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات وأبوظبي.

تصريحات جوميز عن مواجهة الزمالك ضد الأهلي

ويستعرض لكم “ الموجز ” في السطور التالية أبرز تصريحات المدرب البرتغالي عن المواجهة المرتقبة بين الأحمر والأبيض :

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء "" ندرك جيدًا بأننا سنلعب أمام فريق كبير، ولاعبي الأهلي حققوا البطولات ومدرب المنافس يقدم عملاً عظيماً ولديهم ثقافة الفوز".

وتابع المدرب البرتغالي في تصريحاته :" الزمالك يمتلك ثقافة الفوز أيضاً ويطمح للتتويج ببطولة السوبر الأفريقي ".

وأكد جوميز :" سنحاول لتكرار إنجاز عام 1994 ونحصد لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، واللاعبون يتدربون بجدية من أجل تحقيق الانتصار ".

وأوضح جوميز :" الفارس الأبيض حالياً أفضل من الموسم الماضي ولدينا لاعبين بجودة أفضل سواء الأساسيين أو البدلاء، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

واستمر جوميز في تصريحاته :" فترة إعداد الزمالك لم تكن طويلة خاصًة أن الموسم في مصر قد انتهى 30 أغسطس، وحاولنا تجهيز اللاعبين من خلال فترة إعداد قصيرة".

وأكمل "الزمالك قد لعب و 4 مباريات ودية، والصفقات الجديدة دخلت مع الفريق وتتدرب بجدية في الفترة الحالية، وسنكون أقوياء في لقاء الغد".

أعرب جوميز عن سعادته بتواجده في السعودية، حيث قضوا فترة طويلة هناك، وأكد معرفته بالأجواء وأساليب اللعب لكل من الزمالك والأهلي، مشيرًا إلى أن الجانب التكتيكي سيجعل المباراة شيقة، مشددًا على وجود نهجين مختلفين للفريقين في هذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية التفاصيل الصغيرة في تحديد نتيجة اللقاء.

جوميز يوضح أزمة الجبهة اليسرى لـ الزمالك قبل مواجهة الأهلي

فيما يتعلق بالجبهة اليسرى للزمالك في المباراة المقبلة، أشار المدير الفني إلى إمكانية الاعتماد على عمر جابر في هذا المركز أو استخدام أحد الظهيرين الأيسر المتاحين في الفريق، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين جاهزون حاليًا.

وأكد أن الزمالك على أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي، مشيرًا إلى قدرة المارد الأحمر على التحضير الهجومي من الجبهة اليمنى، وأكد أن الفريق يدرك مدى المسؤولية في هذه المباراة.

وفيما يتعلق بالخسارة في مباراة الكأس الموسم الماضي أمام الأهلي في السعودية، أكد جوميز أن التركيز الآن يتجه نحو لقاء السوبر الأفريقي، معربًا عن رغبته في تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة لتحقيق إنجاز جديد لنادي الزمالك.

وأكد المدير الفني أن تحقيق الفوز يعزز حافز اللاعبين ويزيد من ثقتهم بأنفسهم، معربًا عن رغبته في الاعتماد على جميع اللاعبين وتأكيده على وجود التشكيلة المناسبة لهذه المباراة المهمة.

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