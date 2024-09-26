الشباب والرياضة تعلن عن وظائف في مجالات عدة.. الشروط ورابط التقديم.. أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة كير، وشاركت ايضا مع شركة مايكروسفت، من خلال مبادرة توظيف المواطنين عن حاجة سلسة صيدليات شهيرة، لشغل أماكن شاغرة، لذلك تبحث عن عدد من الصيادلة والمساعدين، فضلاً عن وظائف أخرى في مجالات مختلفة، وحددت الشروط المطلوبه، وقامت بتوفير عد من المميزات ورواتب مجزية.

يرصد لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية تفاصيل وظائف شاغرة في سلسلة صيدليات شهيرة لكل المؤهلات، وهذه الشروط ورابط التقديم.

الوظائف المطلوبة

توفر الصيدليات فرص العمل في محافظات القاهرة والجيزة، وذلك في المجالات التي تشمل كالتالي:

صيادلة.. بكالوريوس - خبرة أو بدون خبرة

مساعد صيدلي.. خبرة أدوية أو تجميل - مؤهل متوسط على الأقل.

موظف خدمات معاونة.. مؤهل متوسط على الأقل.

أعمال الأمن والنظافة.. مؤهل متوسط على الأقل.

توصيل الطلبات"دليفري". يشترط وجود رخصة سارية وماكينة، مع مؤهل "متاح سكن".

متطلبات الوظيفة

الوظيفة تقبل جميل المؤهلات على حسب كل مؤهل “مؤهل عالي - مؤهل متوسط - فوق متوسط".

السن لا يزيد عن 35 سن.

العاملون في مجال توصيل الطلبات "دليفري "لا يزيد سنهم عن 45 سنة.

مرونة بالعمل بالورديات المختلفة.

إجادة اللغة الإنجليزية "قراءة".

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

موقف محدد من التجنيد.

المميزات

مرتبات مجزية.

حوافز شهرية وأرباح نصف سنوية.

بدل مجزٍ لفروع القاهرة الجديدة و أكتوبر و زايد والمقطم والنخيل.

إجازات سنوية ورسمية وأسبوعية مدفوعة الأجر.

تأمين اجتماعي وطبي خاص على الحياة.

دورات تدريبية في أقوى مكتب علمي في مصر.

ويكون التقديم عبر موقع وزارة الشباب والرياضة.

اقرأ أيضاً:

وظائف محافظة القاهرة 2024.. أعرف الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف خالية بالبنوك في التخصصات المختلفة..إليكم الشروط وكيفية التق

