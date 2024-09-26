موعد بداية التوقيت الشتوي 2024-2025.. إزاي أضبط الساعة على التوقيت الجديد؟

موعد بداية التوقيت الشتوي 2024-2025.. يعد تغيير التوقيت بين الشتوي والصيفي من العادات المتبعة في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك مصر.

ويهدف هذا التغيير بشكل أساسي إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة.

موعد بداية التوقيت الشتوي 2024-2025

يقدم لكم موقع الموجز، موعد بداية التوقيت الشتوي 2024-2025، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

موعد نهاية التوقيت الصيفي 2024

يوم الجمعة الموافق 31 /10 /2024، موعد نهاية التوقيت الصيفي 2024 في مصر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

وسيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024، في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي 2024.

خطوات تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2024

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كيفية تغيير الساعة يدويًا تزامنًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2024،لذلك يجب اتباع التالي:ـ

الدخول إلى إعدادات «الوقت والتاريخ» في الأجهزة .

وضبط الوقت على الساعة 11:00 مساءً بدلًا من 12:00 منتصف الليل يوم 25 أكتوبر 2024.

فوائد التوقيت الشتوي 2024

تحسين توافق ساعات الذروة مع أوقات النوم مما يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية.

زيادة ساعات النهار بعد العمل مما يعزز النشاطات الخارجية والاجتماعية.

ملاءمة مع الدورة البيولوجية للإنسان حيث يميل الناس للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في الشتاء.

تقليل كُلفة استخدام وسائل التدفئة حيث ترتفع درجات الحرارة تلقائيًا مع شروق الشمس.

خفض كُلفة الكهرباء في الصباح الباكر حيث يستيقظ الناس بعد شروق الشمس دون الحاجة للإضاءة.

تحسين السلامة على الطرق من خلال ذوبان الصقيع تحت أشعة الشمس، مما يقلل حوادث الانزلاق.

موعد بداية التوقيت الشتوي 2024-2025

فوائد التوقيت الصيفي 2024

زيادة الأرباح الصناعية خاصة في صناعة النفط.

تقليل استهلاك الطاقة مما يُسهم في تخفيف استهلاك الكهرباء.

تحسين السلامة على الطرق من خلال زيادة ساعات النهار التي تقلل من الحوادث.

تحسين الصحة العامة من خلال تشجيع الناس على ممارسة الرياضة وقضاء وقت أطول في الهواء الطلق.

تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة السياحة ومبيعات التجزئة.

أقرأ ايضًا

موعد تغيير الساعة في مصر.. استعد لتعديل روتينك اليومي

هل يطبق التوقيت الشتوي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025.. جهّز أولادك