بمشاركة كبار العلماء.. الأزهر يقيم احتفالية كبيرة بـ ذكرى المولد النبوي

في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية، انطلقت احتفالية الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي حملت عنوانًا معبرًا "قبسات من حياة النبي ﷺ في ذكرى مولده". وشهد الاحتفال حضورًا لفيفًا من كبار العلماء والشخصيات الدينية، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

تعد هذه الاحتفالية مناسبة سنوية لتجديد العهد بقيم الإسلام السمحة وتعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزيز روح الأخوة والتسامح بين أفراد المجتمع. وقد تضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الدينية والثقافية، من بينها تلاوة آيات من القرآن الكريم، والمدائح النبوية، والمحاضرات التي تناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العالية.

احتفالية الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

احتفالية الأزهر الشريف بذكرى المولد النبوي

ولم تغفل الاحتفالية عن الجانب التعليمي، حيث تم تكريم الأوائل من الطلاب الوافدين في برنامج اللغة العربية والعقيدة، وذلك تقديراً لجهودهم وتميزهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الأزهر الشريف بنشر اللغة العربية وتعاليم الإسلام بين غير الناطقين بها، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري.

في سياق متصل، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

السيسي: الاحتفال بالمولد النبوي يغرس في نفوسنا الإنسانية

وأكد السيسي في كلمته أن الاحتفال بالمولد النبوي يغرس في نفوسنا الإنسانية الحقيقية، حيث كان مولده إحياء وشرفاً للإنسانية، مشيراً إلى أن تعاليم الإسلام تدعو إلى المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية تهدف إلى التوحيد والبناء وليس التفرقة والتدمير.

وقال السيسي مستشهداً بالرسول الكريم: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، داعياً الجميع إلى تجسيد الأخلاق الحميدة في كافة مناحي الحياة، داعياً إلى مضاعفة الجهود في بناء الإنسان أخلاقياً وعلمياً وثقافياً ومعرفياً ونوعياً باستخدام أساليب حديثة ومتطورة تناسب العصر الحالي.

وشدد الرئيس على الحاجة الملحة إلى مضاعفة جهود كافة مؤسسات الدولة، خاصة الدينية منها، في بناء الإنسان وترسيخ القيم ونشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

ودعا شيخ الأزهر خلال كلمته إلى التضامن مع غزة، مؤكداً على روابط الدم والقرابة والمصير المشترك، مشيراً إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية في القتال لرد العدوان تقوم على "العدل" الذي ينطبق على الصديق والعدو على حد سواء، ويصاحب هذه القاعدة قاعدة "المعاملة بالمثل" التي تحرم تجاوز حدود العدل لارتكاب الظلم والعدوان.

احتفالية الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي



وأوضح الطيب أن مفهوم القتال في الإسلام يتضمن معاملة الأسرى معاملة إنسانية، حيث أوجبت الشريعة الإسلامية إطلاق سراح الأسرى أو تحريرهم مقابل فدية، وشدد على أنه يحرم على المسلمين قتل الأسرى الذين وقعوا في أسر جيش العدو، كما أوجبت الشريعة الإسلامية توفير الطعام والملابس والحماية من العوامل الجوية واحترام كرامتهم ومكانتهم.

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