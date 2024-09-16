محافظ المنوفية يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف ويؤكد على استكمال مسيرة التنمية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، بعد صلاة العصر، ويعرض الموجز التفاصيل.

حضر الاحتفال محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وكذلك الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، ورجال الدين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدم وكيل وزارة الأوقاف كلمة تناول فيها المعاني السامية لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدروس التي نستفيدها من حياته.

وأكد على أهمية الاقتداء بأخلاق النبي الكريم، والتمسك بمنهجه في الوسطية والاعتدال، باعتبارهما أساسًا لبناء مجتمع متوازن ومستقر.

وشدد على ضرورة إبراز الصفات العظيمة للنبي، والتأسي بشمائله الرفيعة التي تعتبر نموذجًا للإنسانية.

اختُتمت الاحتفالية بالابتهالات والمدائح النبوية التي أضفت على المناسبة أجواء من الروحانية والتأمل.

من جانبه، قدم محافظ المنوفية التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولأهالي المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، داعيًا إلى العمل الجاد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن.

محافظ المنوفية: مواصلة مسيرة التنمية والبناء

أكد محافظ المنوفية على مواصلة مسيرة التنمية والبناء في جميع المجالات، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، لتحقيق طموحات وأحلام شعب المنوفية.

وتمنى محافظ المنوفية أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والازدهار، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لاستكمال مسيرة التطور والتنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

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