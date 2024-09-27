أميرة هاني : ما بتمناش اللي مريت بيه لألد أعدائي

كشفت الفنانة أميرة هاني عن مرورها بفترة عصيبة مؤخرًا، سواء على المستوى الشخصي أو العملي، وأعربت عن مدى تأثير هذه الفترة على حياتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تحدثت عن الأشخاص المؤذيين الذين يحاولون تدمير حياتها المهنية والنفسية، ويكشف الموجز تفاصيل اكثر.

معاناة أميرة هاني في العمل

كتبت أميرة هاني في منشورها: "اللي بمر بيه بقالي فترة وخصوصًا آخر شهرين في بعض الأصعدة حاجة متمنهاش لألد أعدائي". وأضافت: "بتكلم بشكل أساسي على الناس المؤذية اللي بتحاول تعملي مشاكل في شغلي ومشاكل مع الجهات المسئولة عني وبيحاولوا يئذوني نفسيًا ومعنويًا وماديًا". وعلى الرغم من كل هذه الضغوطات، أعربت عن شكرها قائلة: "الحمد لله على كل شيء".

اختتمت أميرة هاني منشورها بطلب من جمهورها قائلة: "اللي طالباه منكوا الدعاء بس عن ظهر غيب!، وربنا قادر على كل شيء. جمعة مباركة عليكوا". يظهر في كلامها التوجه نحو الأمل والاعتماد على الدعاء للخروج من أزماتها النفسية والعملية، مع تأكيدها على أهمية الدعم النفسي من جمهورها.

ابتعاد أميرة هاني عن الفن بسبب قصة حب فاشلة

خلال لقاء لها في برنامج قعدة ستات الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على إحدى القنوات المشفرة، كشفت أميرة هاني عن أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لعدة سنوات، بعد نجاحها الكبير في مسلسل سلسال الدم، وأوضحت أن السبب الرئيسي لغيابها كان نتيجة دخولها في حالة اكتئاب شديدة بسبب قصة حب غير ناجحة.

أميرة هاني

الاكتئاب والابتعاد عن الأضواء

أميرة هاني صرحت خلال اللقاء أنها عانت من الاكتئاب لفترة طويلة، وأن هذا الاكتئاب كان يدفعها للنوم لساعات طويلة هربًا من مواجهة الواقع. وأوضحت أن علاقتها العاطفية لم تكتمل بالشكل الذي كانت تتوقعه، مما أصابها بصدمة عاطفية. وأضافت أن الشخص الذي كانت تنوي الزواج منه كان يرغب في أن يعيش حياة "حرة" بعد الزواج، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لها، خاصة بعد أن حاربت أهلها الذين كانوا رافضين لهذا الارتباط.

التحديات النفسية والعودة الفنية

بعد هذه التجربة الصعبة، بدا أن أميرة هاني تحتاج إلى وقت لاستعادة توازنها النفسي والعودة للعمل الفني. ومع ذلك، فإنها لم تستسلم تمامًا، حيث عبرت في أكثر من مرة عن رغبتها في العودة بقوة إلى الساحة الفنية، معبرة عن حاجتها للدعم النفسي والمهني لتخطي هذه الفترة العصيبة.

الطريق إلى التعافي

تعكس تجربة أميرة هاني معاناة نفسية حقيقية أثرت على حياتها الشخصية والمهنية بشكل كبير، ومع ذلك، يبدو أنها تسعى بكل قوة للعودة إلى حياتها الطبيعية والفنية، مستندة إلى الدعاء والدعم النفسي من جمهورها ومحبيها.

وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها، فإن الأمل في العودة إلى الأضواء والفن لا يزال يلمع في حديثها، مما يجعل من قصتها مثالًا على الصمود والتحدي في مواجهة الأزمات.

اقرأ أيضًا:

أميرة هاني لـ نبيلة عبيد: ”كل سنة وأنتِ أجمل أم وخالة”



أميرة هاني تقبل أنعام سالوسة وتعلق: بحبها قوي

