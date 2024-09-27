بعد تصدرها التريند.. ملك قورة أيقونة الجرأة في شهر سبتمبر

تصدراسم الفنانة الشابة ملك قورة مؤشرات البحث في جوجل بعد ما نشرت صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام"، حيث اعتمدت قورة على الجرأة في إطلالاتها خلال الفترات الأخيرة الماضية، من هنا يستعرض" الموجز" أبرز إطلالات ملك قورة في شهر سبتمبر.

ملك قورة

لوك العروسة

فاجأت الفنانة الشابة ملك قورة جمهورها، وهي ترتدي فستان زفاف في تجهيزات لحفل زفاف وقامت بنشر الصور على حسابها الرسمي على الموقع الشهير " إنستجرام " وانهالت تعليقات المتابعين لها بالتهنئة لها وتقديم المباركات رغم عدم توضيح ملك قورة حقيقة الأمر، هل ستدخل القفص الذهبي وتستعد للزفاف أم هي جلسة تصوير فقط.

ملك قورة

لوك حورية البحر

في نصف سبتمبر الجاري خطفت الفنانة ملك قورة الأنظار من أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرًا أمام شاطئ البحر اثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ملك قورة

ونشرت قورة، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "آخر أيام الصيف.. شمس ورمال وبحر ونعناع مثلج".

وظهرت قورة بإطلالة جريئة مرتدية ملابس بحر على شكل حورية بحر، أبرزت جمالها ورشاقتها وأنوثتها بشكل جريء وملفت

ملك قورة

فستان جريء

ادمنت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والجرأة والجاذبية في آن واحد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير " إنستجرام ".

ملك قورة

وظهرت قورة بإطلالة جريئة، وهي ترتدي فستانًا منقوشًا مكشوف البطن، مما عكس قوامها بشكل لافت، واختارت تسريحة ذيل الحصان، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

آخر أعمال ملك قورة بين الدراما والسينما

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ملك قورة فيلم جوازة توكسيك، بطولة، الفنانة ليلي علوي والفنان بيومي فؤاد، محمد أنور، وكوكبة كبيرة من النجوم.

كما شاركت قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين.

شاركت أيضا في فيلم "بعد الشر" مع علي ربيع، والذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

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