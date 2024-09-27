أسعار الفضة اليوم الجمعة 27-9-20024.. الجرام بكام؟

شهدت أسعار الفضة مؤخرًا إقبالاً متزايدًا من قبل المستثمرين، مع توجه العديد إلى هذا المعدن كبديل للاستثمار في ظل التذبذب الذي يشهده سوق الذهب.

أسعار الفضة اليوم

سجلت أسعار الفضة اليوم الجمعة 27-9-2024, حالة من التراجع النسبي في جميع الأعيرة, وبلغت أونضة الفضة نحو 1,708.347, وتسعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفضة اليوم, وفقًا لمؤسسة “جولد برايس".

أسعار الفضة في مصر

سعر أونصة الفضة: 1,715.002 جنيه.

سعر الفضة النقية عيار 999: 55.03 جنيه.

سعر الفضة البريطانية عيار 958: 52.77 جنيه.

سعر الفضة الاسترليني عيار 925: 50.95 جنيه.

سعر فضة العملات عيار 900: 49.58 جنيه.

سعر فضة المجوهرات عيار 800: 44.07 جنيه.

سعر الفضة عيار 880: 48.47 جنيه.

أسعار الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999

سعر جرام الفضة: 73.33 جنيه.

سعر أونصة الفضة: 2,263.803 جنيه.

سعر سبيكة 50 جرام: 3,625.37 جنيه.

سعر سبيكة 100 جرام: 7,223.17 جنيه.

سعر سبيكة 200 جرام: 13,784.68 جنيه.

سعر سبيكة 250 جرام: 16,955.16 جنيه.

سعر سبيكة 500 جرام: 33,579.49 جنيه.

سعر سبيكة 1 كيلو: 66,166.48 جنيه.

أسعار الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة المعاد بيعها عيار 999

سعر جرام الفضة: 54.81 جنيه.

سعر أونصة الفضة: 1,704.925 جنيه.

سعر سبيكة 50 جرام: 2,740.74 جنيه.

سعر سبيكة 100 جرام: 5,481.47 جنيه.

سعر سبيكة 200 جرام: 10,962.95 جنيه.

سعر سبيكة 250 جرام: 13,703.68 جنيه.

سعر سبيكة 500 جرام: 27,407.37 جنيه.

سعر سبيكة 1 كيلو: 54,814.74 جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن سعر المصنعية هو ما يتحكم بأسعار الفضه خاصةً في مصر وليس سعر الفضه الخام نفسه ، فغالباً يكون سعر المصنعية أعلى بكثير من سعر جرام الفضه الخام نفسه ، ويصل سعر مصنعية الفضه في مصر حوالى 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً من محل الي آخر.

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