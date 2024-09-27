سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27-9-2024 مقابل الجنيه داخل البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27-9-2024، مقابل الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، نحو 12.84 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر حوالي 12.84 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم داخل البنوك

ويتصدر سعر الريال السعودي محركات البحث على جوجل، حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين سواء العاملين في المملكة العربية السعودية، أو ممن يستعدون لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة على معرفة آخر تطورات سعر العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويأتي الريال السعودي في مقدمة العملات التي يحرص “ الموجز” ، على نشر تحديثها بأول بأول، ووفقا لآخر تحديث أعلنت عنه البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، جاءت أسعار الريال اليوم الجمعة 27-9-2024 علىةالنحو الآتي:

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 12.87جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي داخل بنك مصر اليوم



ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 إلى 12.84 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك الأهلي المصري



وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27سبتمبر نحو 12.84 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي حوالي 12.81 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، نحو 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر إلى 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك القاهرة



وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة بنحو 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27سبتمبر 2024 نحو 12.93 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.83 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

اقرأ ايضا:

اعرف سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

