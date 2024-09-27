أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الجمعة 27-9-2024.. تشتري منين؟

أسعار السيراميك والبورسلين اليوم.. تتزايد أهمية أسعار السيراميك في مصر نظرًا لاستخداماته المتعددة ومميزاته، وتشمل هذه المميزات المتانة وسهولة التنظيف، مما يجعله خيارًا شائعًا للأرضيات.

تختلف أسعار السيراميك والبورسلين بحسب الجودة والعلامة التجارية، ويُفضل المستهلكون زيارة المعارض المحلية والمتاجر الكبرى للحصول على أفضل الأسعار والعروض.

ويستعرض "الموجز" في السطور التالية أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الجمعة 27-9-2024، بالإضافة إلى أشهر أماكن بيعه في مصر.

أسعار البورسلين اليوم

ارتفعت أسعار البورسلين بشكل ملحوظ وجاءت كالتالي:

سعر بورسلين مزخرف: 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

سعر بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

سعر بورسلين منقط: 203 جنيهات.

سعر بورسلين بيرويا مموج: 209 جنيهات.

سعر بورسلين نوع الشاطئ: 209 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز أول

- سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا للمتر.

- سيراميك كليوباترا أرضيات: 144 جنيهًا للمتر.

- سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا للمتر.

- سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا للمتر.

- سيراميك عادي (كسر): 85 جنيهًا للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثاني اليوم

تباينت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 جنيهًا و150 جنيهًا حسب النوع والجودة. جاءت الأسعار كالتالي:

- سيراميك إينوفا أرضيات 75 جنيهًا للمتر.

- سيراميك آرت بترفلاي 130 جنيهًا للمتر.

- سيراميكا الجوهرة 145 جنيهًا للمتر.

- سعر السيراميك العادي 65 جنيهًا للمتر.

- سعر سيراميك رويال 135 جنيهًا للمتر.

- سعر سيراميك مارسيليا 130 جنيهًا للمتر.

أسعار السيراميك فرز ثالث اليوم

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 45 و121 جنيهًا، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

- سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا للمتر.

- سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا للمتر.

- سيراميك رويال: 63 جنيهًا للمتر.

- السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا للمتر.

- سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا للمتر.

أشهر أماكن بيع السيراميك

تتعدد الأماكن التي توفر السيراميك بأسعار تنافسية، ومن أبرزها:

- سوق فكيهة: يقع في منطقة الهرم بالجيزة ويضم نحو 600 معرض للسيراميك.

- السبتية: يقع في رمسيس، ويقدم السيراميك وأطقم الحمامات.

- سوق مؤسسة الزكاة: بجوار الطريق الدائري، ويوفر تنوعًا واسعًا من السيراميك.

- سوق الفجالة: يعد من أقدم الأسواق لتجارة السيراميك والأدوات الصحية في مصر.

اقرأ أيضًا:

أسعار السيراميك اليوم السبت 21-9- 2024 في مصر بعد تراجعها

التشطيب يا بلاش.. سعر السيراميك في مصر اليوم الاثنين 16 سبمتمبر 2024