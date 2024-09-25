تعرف على أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الأربعاء 25-9-2024 في مصر

زادت مؤشرات البحث عن أسعار السيراميك اليوم، إذ يتساءل العديد من الناس الراغبين في تجهيز منازلهم عن أسعار السيراميك والبورسلين اليوم، خاصةً الشباب المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن خيارات اقتصادية .

أسعار السيراميك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024, في الأسواق المصرية وفقًا لآخر تحديث.

أسعار البورسلين اليوم

تضمنت أسعار السيراميك اليوم أسعار البورسلين بمختلف أنواعه:

سعر بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر 192 جنيهًا.

سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات 192 جنيهًا.

سعر بورسلين منقط للأرضيات 203 جنيهات.

سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات 209 جنيهات.

سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات 209 جنيهات.

أسعار السيراميك اليوم

متوسط أسعار السيراميك اليوم

سجل سعر السيراميك بشكل عام كالتالي:

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية تراوح بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

سعر الأرضيات الليزر ارتفع إلى 210 جنيهات.

سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

سعر حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا تراوح بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

أسعار السيراميك اليوم

أسعار السيراميك فرز أول

جاء سعر السيراميك فرز أول اليوم كما يلي:

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا.

سعر متر سيراميك عادي كسر 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

يبدأ سعر السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصل إلى 150 جنيهًا، وكانت الأسعار كما يلي:

سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي 130 جنيهًا.

سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي 65 جنيهًا.

سعر متر السيراميك رويال 135 جنيهًا.

سعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك ليسيكو 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوح سعر السيراميك فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وكانت الأسعار كالتالي:

سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي تراوح بين 45 و55 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

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