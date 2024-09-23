كم أسعار السيراميك اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 في مصر؟

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار السيراميك والذي يعتبر أكثر المواد المستخدمة في تشطيب الأرضيات بفضل مظهره الجمالي وسهوله تنضيف ومتانته, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السيراميك اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

أسعار السيراميك للأرضيات

تنوعت الأنواع المتاحة من السيراميك للأرضيات، وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر متر السيراميك فرز أول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك فرز أول للأرضيات الباركيه 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

سجل سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار البورسلين

شهد البورسلين اهتمامًا كبيرًا بفضل مظهره المتميز وقوته، وجاءت أسعاره كما يلي:

سجل بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

وصل لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر إلى 192 جنيهًا.

بلغ بلاط بورسلين مموج للأرضيات 192 جنيهًا.

استقر بورسلين منقط للأرضيات عند 203 جنيهات للمتر.

حقق بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات سعر 209 جنيهات.

بلغ بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات 209 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز أول

استقرت أسعار السيراميك فرز أول على النحو التالي:

أسعار السيراميك اليوم

بلغ سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول إلى 144 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول 116 جنيهًا.

استقر سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول عند 95 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك عادي كسر إلى 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 جنيهًا و150 جنيهًا، وجاءت كما يلي:

أسعار السيراميك اليوم

بلغ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي 130 جنيهًا.

وصل سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني إلى 145 جنيهًا.

حقق سعر متر السيراميك العادي 65 جنيهًا.

سجل سعر متر السيراميك رويال 135 جنيهًا.

استقر سعر متر السيراميك مارسيليا عند 130 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

استقر سعر متر السيراميك ليسيكو عند 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

أما السيراميك فرز ثالث، جاءت أسعاره كما يلي:

وصل سعر متر سيراميك مارسيليا إلى 45 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

استقر سعر متر سيراميك رويال عند 63 جنيهًا.

تراوح سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

استقر سعر متر سيراميك ليسيكو عند 80 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: أسعار السيراميك اليوم الجمعة 20-9-2024.. المتر بكام؟

التشطيب يا بلاش.. سعر السيراميك في مصر اليوم الاثنين 16 سبمتمبر 2024