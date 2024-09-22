"اعرف قبل ما تشطب".. أسعار السيراميك اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر

شهدت أسعار السيراميك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ, وينشر موقع “الموجز” أسعار السيراميك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 حسب نوعية الفرز، سواء الفرز الأول أو الثاني أو الثالث, وفقًا لمعارض السيراميك في مصر.

متوسط أسعار السيراميك

تراوحت أسعار السيراميك بشكل عام كما يلي:

سيراميك فرز أول (أرضيات عادية): 150-155 جنيهًا للمتر.

سيراميك فرز أول (أرضيات باركية): 180 جنيهًا.

أرضيات الليزر: 210 جنيهات.

حوائط المطبخ الليزر: 240 جنيهًا.

حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا: 250-300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

بلغت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كما يلي:

أسعار السيراميك

سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا للمتر.

سيراميك كليوباترا (أرضيات): 144 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا، وكانت الأسعار كما يلي:

أسعار السيراميك

سيراميك أرضيات إينوفا: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت (بترفلاي): 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وكانت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: 45-55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

أسعار البورسلين

شهدت أسعار البورسلين اليوم حالة من التباين، وجاءت الأسعار كالتالي:

ب ورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

ورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع. لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج: 192 جنيهًا.

بورسلين منقط: 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا: 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ: 209 جنيهات.

أماكن بيع السيراميك في مصر

تتميز مصر بوجود عدة أسواق متميزة لبيع السيراميك بأسعار تنافسية وجودة عالية، مثل سوق الفجالة الذي يُعد الأكثر شهرة، وسوق المهاجرين وسوق مؤسسة الزكاة، الذي يتوفر فيها جميع أنواع السيراميك بكميات كبيرة.

ما الفرق بين السيراميك والبورسلين

يصنع السيراميك من الطين ويتكون من قطعتين، مما يجعله أقل مقاومة للأحمال واحتكاكًا, أما البورسلين، فهو مصنوع من رمل الرخام أو الجرانيت، ويتكون من مادة واحدة، مما يزيد من مقاومته واحتكاكه.

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