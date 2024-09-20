أسعار السيراميك اليوم الجمعة 20-9-2024.. المتر بكام؟

تُعتبر أسعار السيراميك من المواضيع التي تهم قطاع كبير من الناس، سواء من الأفراد الذين يسعون لتجديد منازلهم أو من المهندسين والمقاولين الذين يعملون في مجال البناء والتشطيب، وتتنوع استخدامات السيراميك بين الأرضيات والحوائط، مما يجعله خيارًا مفضلًا للعديد من المستهلكين بفضل مظهره الجمالي ومتانته.

أسعار السيراميك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” آخر تحديثات أسعار السيراميك في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر متر البورسلين

تعددت أنواع البورسلين، وجاءت الأسعار كما يلي:

بورسلين مزخرف للأرضيات: 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات: 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا: 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ: 209 جنيهات.

أسعار السيراميك

متوسط سعر متر السيراميك

تراوحت أسعار السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغ سعر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

ووصل سعر حائط المطبخ الليزر إلى 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

بلغت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كما يلي:

سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا, جاءت الأسعار كما يلي:

أسعار السيراميك

سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سيراميك عادي: 65 جنيهًا.

سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سيراميك عادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

و يضم السوق المصري 33 مصنع سيراميك تسجل طاقة إنتاجية سنوية نحو 240 مليون متر, وتتجاوز استثمارات هذا القطاع 15 مليار جنيه، بينما تصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90%.

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