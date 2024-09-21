أسعار السيراميك اليوم السبت 21-9- 2024 في مصر بعد تراجعها

تصدرت أسعار السيراميك اليوم السبت 21-9-2024، التريند، نتيجة لزيادة عمليات البحث من قبل المستخدمين، للاستفسار عن أسعار السيراميك، وقد شهدت أسعار السيراميك في مصر خلال الفترة الحالية، بعدما سجلت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية بسبب اضطرابات سعر الدولار.

أسعار السيراميك 2024 في مصر

يعتبر السيراميك من أهم مستلزمات المنازل، ولذلك يحرص المواطنين على متابعة بورصة أسعار السيراميك داخل أسواق البناء والإنشاءات حيث يعد من أهم أساسيات التشطيب، وتتغير أسعار السيراميك وفقا للشركات التجارية، وتتعدد العلامات التجارية المنتجة للسيراميك في مصر أرضيات وحمامات.

أنواع السيراميك في مصر

و يتوفر السيراميك في 3 مستويات منها للأرضيات ومنها للحوائط وأيضا للحمامات ولكل مستوى سعر ومواصفات خاصة، ويستعرض “ الموجز ”، خلال السطور التالية آخر تحديث أعلنت عنه الشركات المنتجة للسيراميك، وسجلت الأرقام التالية:

أسعار السيراميك الصيني

أما السيراميك الصيني وهو من أرخص أنواع السيراميك الموجودة في مصر رغم تميزه بجودة كبيرة، فيبدأ سعره من 1.32 دولار ليصل إلى 2.97 دولار.



أسعار السيراميك 2024

أسعار السيراميك في مصر



- سعر متر الأرضيات فرز أول باركيه من 50 إلى 60 جنيه.

- سعر متر الأرضيات فرز أول "عادى" من 45 إلى 60 جنيه.

- سعر متر أرضيات فرز أول "ليزر" من 50 إلى 70 جنيه.

- سعر متر الحوائط "مطبخ" فرز أول ليزر من 50 إلى 80 جنيه.

- سعر متر الحوائط " مطبخ" عادى فرز أول من 45 إلى 60 جنيه.

- سعر متر الحوائط "حمام"عادى فرز أول من 45 إلى 70 جنيه.

- سعر متر الحوائط "حمام" ليزر فرز أول من 60 إلى 80 جنيه.

- سعر وزر "نص الحائط" الحمام ، مطبخ " بين 5 إلى 90 جنيه.

سعر متر السيراميك فرز أول

سعر متر الأرضيات الباركية الفرز الأول يبدأ من 50 جنية؛ ويصل إلى 70 جني.

- متر الأرضيات العادى بسعر 70 جنية.

- اسعار متر سيراميك كليوباترا فرز اول يبدأ من 85 جنية الى 100 جنية .

- اسعار متر سيراميك لابوتية فرز أول يبدأ من 25 جنية الي 28 جنية.

- اسعار متر الارضيات ليزر فرز اول تبدأ من 50 جنية الي 70 جنية.

- اسعار متر حوائط المطبخ ليزر فرز اول يبدأ من 50 جنية الي 80 جنية .

- اسعار متر حوائط المطبخ عادي فرر اول يبدأ من 45 جنية الي 60 جنية .

- اسعار متر حوائط الحمام ليرز فرز اول تبدأ من 50 جنية الي 80 جنية .

- اسعار متر حوائط الحمام عادي فرز اول تبدأ من 55 جنية الي 75 جنية .

- اسعار متر سيراميك مارسيليا فرز اول بداية من 38 جنية لما فوق.

- اسعار متر سيراميك رويال فرز اول تبدأ من 55 جنية لأعلي.

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