صلاة الجمعة في البيت.. الشروط والأحكام التي يجب معرفتها

ازدادت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول حكم صلاة الجمعة في البيت، والذي يعتبر من الأسئلة المهمة التي يبحث عنها الكثيرون ممن يعرفون فضل صلاة الجمعة العظيم، ويدركون المغزى من حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صلاة الجمعة ونهيه عن تركها.

في هذا الإطار، توضح جريدة “الموجز” إجابة الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، على أبرز هذه التساؤلات، موضحًا شروط صحة صلاة الجمعة والحالات التي يمكن فيها أداء الصلاة في البيت.

حكم صلاة الجمعة في البيت

أوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش حكم صلاة الجمعة في البيت مستهلًا حديثه بآيات الله تعالى التي تأمر المؤمنين بالمسارعة إلى ذكر الله في يوم الجمعة. حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

كما أشار إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَةِ، كفَّارةٌ لِمَا بَيْنهُنَّ، مَا لَمْ تُغش الكبَائِرُ.", وتطرق إلى التحذير من ترك صلاة الجمعة، إذ قال رسول الله: "من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله على قلبه."

حكم صلاة الجمعة في البيت

شروط صحة صلاة الجمعة البيت

أكد الأطرش على أن صلاة الجمعة لا تُؤدى في البيت للرجل إلا في حالات معينة, إذ يجب على الرجل أن يُصلي في المسجد إلا في حالات كالتعرض للخطر أو المرض, وأن الشخص القادر على الذهاب إلى المسجد ولكنه يتخلف عن الصلاة دون عذر قد يُحرَم من رحمة الله.

حكم صلاة الجمعة في البيت

وشدد الأطرش على أنه إذا كان الرجل معافًى، فصلاة الجمعة لا تصح له إلا في المسجد، مستندًا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى." وتعتبر الجمعة بمثابة عيد في السماء والأرض، وتشهد الملائكة صلاة الجمعة في المسجد، لذا من لا يذهب وهو قادر يُعتبر محرومًا من رحمة الله.

حكم صلاة الجمعة للنساء في البيت

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الجمعة للنساء في المنزل لا تُحتسب كجمعة، بل تُعتبر صلاة ظهر بأربع ركعات, مؤكدة أنه لا ينبغي على المرأة الانتظار حتى انتهاء الخطبة لأداء صلاتها، بل يجب عليها أن تحرص على القيام بها في وقتها.

دعاء يوم الجمعة

يعد يوم الجمعة من الأوقات المباركة التي يتجه فيها المسلمون بالدعاء، ويُقال أن هناك ساعة لا تُرد فيها الدعوات, كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيه ساعةٌ، لا يُوافِقُها عبدٌ مسلمٌ، وهو قائمٌ يُصلِّي، يَسأَلُ اللهَ تعالى شيئًا، إلا أعطاه إياه."

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