معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية.. اختتم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى محطة ليننجراد النووية بمدينة سان بطرسبورج ومشاركته في اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس المقام بالعاصمة الروسية موسكو خلال فعاليات أسبوع الطاقة الروسي.

وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة بزيارة ممعرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية بمشاركة قيادات الشركة الروسية القائمة على تنفيذ المحطة النووية بمدينة الضبعة وحضور الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية

الموجز يستعرض عبر السطور التالية، كواليس زيارة وزير الكهرباء معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية حيث بدأت الزيارة بجولة تفقدية للأجنحة والقاعات البحثية التى تشرح الصناعات الروسية فى شتى المجالات منذ بدايتها.

وتوضح زيارة وزير الكهرباء معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية، لمراحل التطور المختلفة والتكنولوجيات الحديثة وكيفية الاعتماد على الموارد المتاحة فى بناء قطاعات صناعية ضخمة، وشملت الزيارة الصناعات المتعلقة بالطاقة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة وتوليد الكهرباء، وكذلك مراحل التطوير والتحديث الخاصة بها، لاسيما فيما يتعلق بمعايير الأمان النووى والإدارة والتحكم والتشغيل وغيرها

معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود عصمت سبق وقام بزيارة الى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة فى اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس، تخللها زيارة إلى مدينة سان بطرسبورج، حيث محطة ليننجراد النووية المرجعية لمحطة الضبعة النووية والتى أمضى بها يوما كاملا داخل مفاعلاتها المختلفة وانظمة التحكم والتشغيل والتي من ضمنها زيارة وزير الكهرباء معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية، حيث أدار نقاشا مفصلا مع الأطقم القائمة على المحطة وعدد من مسئولي الملف النووي الروسي للاستخدامات السلمية ، والتقى بالمتدربين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية.

مشروع محطة الضبعة النووي

علمًا بأن مشروع محطة الضبعة النووي يهدف في الأساس إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في البلاد، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، حيث يقع المشروع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، ويشمل إنشاء أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات.

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معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية

معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية

معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية

معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية

معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية

معرض الصناعة الوطنية الروسية المتعلقة بالطاقة النووية