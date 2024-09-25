وزير الكهرباء يعلن موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة

موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة الدولة واستراتيجية الطاقة بتنويع مصادر توليد الكهرباء والتي من ضمنها المشرع النووي المصري لهذا يكشف لنا وزير الكهرباء عبر التقرير التالي موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة .

جاء ذلك الإعلان عبر الزيارة الحالية التي يقوم بها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة للعاصمة الروسية والتي كشف من خلالها عن موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة أثناء زيارته إلى محطة ليننجراد النووية المرجعية للمشروع المصري.

موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة

الموجز يرصد موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة، وفقًا لبرنامج مصر النووي السلمى لتوليد الكهرباء والمتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ المحطة النووية بالضبعة، حيث أعلن الدكتور محمود عصمت عن الموعد خلال زيارته إلى محطة ليننجراد النووية.

أهمية الطاقة النووية في انتاج الكهرباء النظيفة

جاء ذلك خلال قيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى محطة ليننجراد النووية التى تقع على مسافة 780 كيلومترات من العاصمة موسكو، والتى تعد المحطة المرجعية لمحطة الضبعة فى مصر، استقبله خلالها فلاديمير بير يجودا مدير محطة ليننجراد للطاقة النووية وأطقم التشغيل من خبراء البرنامج النووى الروسي لتوليد الكهرباء، والذى قدم عرضا تفصيليا عن مكونات المحطة والتكنولوجيا المستخدمة ومعدلات الأمان الفائقة وأهمية الطاقة النووية في انتاج الكهرباء النظيفة وتحقيق الاستدامة والاستقرار للشبكات الكهربائية.

زيارة إلى محطة ليننجراد النووية

كما كشفت زيارة وزير الكهرباء التى رافقه فيها الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية عن موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة، ورؤية جميع المفاعلات المختلفة من حيث القدرة والتكنولوجيا وتاريخ الإنشاء ومراكز التحكم الرئيسية وغير الرئيسة وكذلك مراكز التشغيل والتدريب والترخيص للمشغلين والطوارئ والسلامة وانظمة الحماية المختلفة والمتعددة، وامتدت الجولة إلى مركز التدريب الرئيسي واحد مراكز التشغيل.

لقاء شباب المهندسين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية بروسيا

كما التقى الدكتور عصمت بعدد من شباب المهندسين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية والذين يؤدون برامج تدريبية وعملية للحصول على رخص مشغلين فى اطار اتفاق بناء المحطة النووية بالضبعة وإعداد الأطقم المصرية للعمل

زيارة إلى محطة ليننجراد النووية

الوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة

وخلال الزيارة كشف وزير الكهرباء عن موعد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة بالضبعة مؤكدًا أنه تحدد التركيب لـ الوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة، خلال احتفالات الدولة بنصر اكتوبر العظيم وذلك خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الزيارة كانت مفيدة وهامة وتم خلالها الوقوف على تنفيذ نتائج زيارة الوفد الروسي قبل بضعة أسابيع والاجتماع الذى تم بموقع المحطة النووية بالضبعة، مشيدا بحفاوة الاستقبال وروح الشراكة والتعاون بين الشركاء فى مصر وروسيا.

وقال إن هناك متابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستجدات التنفيذ والخطة الزمنية وجداول الانتهاء من الاعمال وصولا إلى الربط على الشبكة الموحدة ، وهناك دعم كامل ورؤية رئاسية لمواصلة العمل لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح أن خطة العمل مستمرة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الاداء وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.

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زيارة إلى محطة ليننجراد النووية