طريقة عمل الكنافة بالمانجو على أصولها بطريقة سهلة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو على اصولها بطريقة سهلة .. الكنافة بالمانجو تعتبر من الأصناف التي يعشقها الجماهير وهي من الأطباق الذيذه والأساسية فى شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من ذلك إلا البحث عليها في ازدياد مستمر من قبل الأمهات عبر موقع جوجل، وعن طريقة تحضيرها بدلا من شرائها.

يقدم لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية، طريقة عمل الكنافة بالمانجو على اصولها بطريقة سهلة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو :



المكونات:

نصف كيلو كنافة كوب كريمة خفق مانجو باكت جيلي مانجو 2كوب سكر 2كوب ماء من الممكن عدم استخدام شربات ونستبدله بعصير مانجو

طريقة عمل كنافة بالمانجو في البيت

طريقة التحضير كالتالي:

أولا يتم وضع الكنافة في الفريزر ليلة كاملة أو أكثر.

بعد ذلك يتم تكسير الكنافة جيداً لتصبح فتات صغير، ثم يتم دهن صينية بالزبدة، ووضع كمية الكنافة الموجودة لدينا بها.

ثم وضع كمية أخرى من الزبدة على الوجه، وتدخل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة لحين أن تصل إلي اللون الذهبي.

وتقومي بتجهيز مهلبية المانجو: يتم تقليب كمية النشا مع عصير المانجو جيداً، ويتم وضعها علي النار لحين أن يثقل القوام.

تجهيز الكريمة: يتم وضع كمية الكريمة الموجودة لدينا، مع كوب من السكر البودرة، بعدها يتم وضع الماء المثلج بالتدريج لحين الوصول إلى القوام المناسب.

يتم تجهيز اكواب الكنافة عن طريق وضع كمية من الكنافة، توضع كمية من الكريمة طبقة

أخرى من الكنافة، و طبقة من المهلبية، وفي النهاية طبقة من الكريمة و قطع من المانجو، ويتم تكرار هذا الترتيب لحين الانتهاء من الكمية.

طريقة اخري لعمل الكنافة

قومي بتحضير إناء مسطح أو عادي ثم قومي بفرك الكنافة قطع صغيرة

ثم حضري إناء أخر، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي السمن.

وبعدها قومي بتحمير الكنافة على النار مثل الشعيرية، وانتظري دقائق لحين التحمير حتي تحصلي على اللون الذهبي ثم تترك حتي تهدأ

وبعدها قومي بخفق الكريمة، وضعي طبقة من الكنافة ورشي بالشربات أو عصير المانجو عليها.

ثم قومي بوضع طبقة كريمة و قطع من المانجو.

وبعدها قومي بوضع طبقة كنافة أخرى، وطبقة كريمة و مكعبات مانجو غزيرة أو شرائح، ثم ضعي الجيلي فوق المانجو.

اقرأ أيضاً:

تبدأ من 50 جنيه.. أسعار قطايف وكنافة رمضان 2024 فى المحلات

محمد هنيدي يتمنى أن يصبح صاحب محل كنافة.. اعرف السبب

