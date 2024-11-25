الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM.. تعرف على الرسوم وطرق السحب

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM.. يتسائل العديد من عملاء البنوك عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي يصل عددها إلى 27 ألف ماكينة.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

قرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بالعملة المحلية من البنوك إلى 250 ألف جنيه، بدلاً من 150 ألف جنيه, تم زيادة السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، بدلاً من 20 ألف جنيه، بهدف تسهيل التعاملات المالية للعملاء.

حدود السحب اليومية من ماكينات الصراف الآلي والبنوك

تتيح ماكينات الصراف الآلي (ATM) إمكانية السحب والإيداع على مدار الساعة لجميع البنوك المصرية، لكن هناك حد أقصى للسحب النقدي اليومي، سواء من خلال ماكينات الـATM أو من داخل فروع البنوك، وذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي, ويبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه، بينما يمكن سحب 250 ألف جنيه من البنوك يوميًا.

السحب اليومي من البنوك وATM

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM باختلاف البنك، وتستعرض جريدة “الموجز” عملات الاستعلام في مختلف البنوك كالتالي:

السحب اليومي من البنوك وATM

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات

بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه

بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه

بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات

بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات

بنك الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه

بنك الإسكندرية: 3 جنيهات

بنك فيصل الإسلامي: 3 جنيهات

بنك HSBC: مجانًا

بنك ناصر الاجتماعي: 1.5 جنيه

بنك QNB: 2 جنيه

البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات

بنك القاهرة: 5 جنيهات

بنك مصر: 2 جنيه

البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

نصائح للبنك المركزي بشأن السحب من البنوك وماكينات الـATM

حث البنك المركزي عملاء البنوك على التأكد من معرفة حدود السحب اليومية من البنوك وماكينات الصراف الآلي لتجنب حدوث أي إشكاليات, ونصح العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة لتجنب رسوم السحب الإضافية.

قرر البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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