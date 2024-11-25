تحويلات المصريين بالخارج 2024.. قفزات هائلة تدعم نمو الاقتصاد المصري

شهدت تحويلات المصريين بالخارج، تطورات ملحوظة وقفزات كبيرة خلال عام 2024، مما يعكس دورًا متناميًا لهذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، والتي نرصدها عبر الموجز.

قفزة في تحويلات سبتمبر 2024

سجلت التحويلات في شهر سبتمبر 2024 نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 107.7%، وهو ما يعد انعكاسًا مباشرًا للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة

نمو ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 حوالي 8.3 مليار دولار، بزيادة 84.4% مقارنة بنفس الفترة في 2023، التي سجلت فيها 4.5 مليار دولار.

تحسن شامل في الأشهر الأولى من 2024

خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، وصلت التحويلات إلى 20.8 مليار دولار، مقارنة بـ 14.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 42.6%.

النتائج حتى أغسطس 2024

سجلت التحويلات ارتفاعًا للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2024، حيث بلغت 2.6 مليار دولار، بنمو 65.5% مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أغسطس 2023، لتصل إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024 إلى 5.6 مليار دولار، بزيادة 76.2% عن نفس الفترة في العام السابق.

دلالات اقتصادية مهمة

وكان قد أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان له تأثير إيجابي كبير على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بمعدل 200% مقارنة بالفترات السابقة، مع تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى شهادات ادخارية بالبنوك المصرية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي المحلي.

حول حدود شالدولاري

نفى الإتربي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض البنك المركزي المصري قيودًا على السحب بالدولار، موضحًا أن قرار وضع حدود السحب الدولاري متروك لكل بنك على حدة، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري لديه حدود متفق عليها مسبقًا.

توقعات صندوق النقد الدولي لـ تحويلات المصريين بالخارج

في تقرير صدر في يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنحو 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

بحسب الصندوق، يتوقع أن تصل قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 41.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2027-2028، مقارنة بـ 34 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الحالي.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار الجنيه المصري، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024.. إليك الحسابات كاملة

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