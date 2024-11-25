استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات في أسيوط| تفاصيل

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، تعليمات هامة تتعلق بـ استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات في أسيوط، جاء ذلك في خطاب توجيه الرياضيات.

وتم التأكيد على أن الملفات التي تم استلامها من المتقدمين للعمل لا تصلح لتدريس مادة الرياضيات أو تخصص متعدد التخصصات.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات في أسيوط.

استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات

ونعرض لكم في البداية المواد التي تؤكد استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات، وذلك وفقًا للقرار رقم 136، إذ نصت بأنه يجب على معلمي الرياضيات تدريس مادة متعدد التخصصات، إلا أن هناك بعض المؤهلات التي لا تتناسب مع تدريس هاتين المادتين، ما يتطلب ضرورة مراجعة تلك الملفات للتأكد من صلاحيتها.

قرار استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات

واشتمل قرار استبعاد معلمين من تدريس الرياضيات بالإعلان عن المؤهلات المعترف بها لتدريس مادة الرياضيات ومتعدد التخصصات 2025 والتي تشمل:

المؤهلات المعترف بها لتدريس مادة الرياضيات

-بكالوريوس علوم شعبة رياضيات "عام، أساسي".

-بكالوريوس علوم تخصص رياضيات مع مؤهل تربوي.

-بكالوريوس هندسة مع مؤهل تربوي.

-بكالوريوس تجارة مع مؤهل تربوي.

-دبلوم معلمين قسم علمي.

-بكالوريوس زراعة شعبة هندسة زراعية مع مؤهل تربوي.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة لجميع المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في المدارس الخاصة والدولية؛ جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024، والذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور للمعلمين في القطاع الخاص يجب أن يكون 6000 جنيه شهريًا، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مايو 2024.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 ، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

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